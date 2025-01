Thông điệp từ 'điện thoại nhàm chán' của Heineken

Heineken và thương hiệu thời trang đường phố Bodega ra mắt The Boring Phone - điện thoại không Internet, không game online, truyền thông điệp kết nối thật với gia đình, bạn bè.

Đại diện hai thương hiệu cho biết muốn tạo ra mẫu điện thoại không đơn thuần chạy theo xu hướng công nghệ, mà tập trung giá trị nguyên bản - khơi dậy kết nối thật giữa con người và thế giới xung quanh.

Phía Heineken chỉ ra những yếu tố khiến chiếc điện thoại tưởng "nhàm chán" trở thành món đồ công nghệ thiết thực. Đầu tiên, The Boring Phone là gợi ý cho tín đồ phong cách Y2K, tức cổ điển hòa quyện hiện đại. Với thiết kế nắp gập đặc trưng đầu thập niên 2000, điện thoại ghi dấu với giao diện lạ mắt, không phải màn hình trắng đen thông thường mà nhấn nhá sắc xanh lá - biểu tượng Heineken. Sự kết hợp này tạo cảm giác mới mẻ, thoải mái và thân thiện.

Giao diện điện thoại đậm chất retro giữa Heineken và Bodega. Ảnh: Heineken

Điểm nhấn thiết kế là bộ vỏ trong suốt, lộ pin và bo mạch xanh lá, tạo cảm giác giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Từng chi tiết trên điện thoại gợi sự giản đơn nhưng đậm chất riêng - từ ánh đèn nền bàn phím đến tính năng cơ bản như gọi điện, nhắn tin.

Trong thời đại mọi bức ảnh đều qua đủ lớp chỉnh sửa và bộ lọc để đạt độ lung linh, The Boring Phone đi ngược xu hướng. Theo đó, nhà sản xuất trang bị một camera chụp ảnh tự nhiên, gợi nhắc thời kỳ mọi khoảnh khắc được lưu giữ chân thực, không bị can thiệp bởi công nghệ. Người dùng chỉ có thể chụp tối đa 10 ảnh mỗi lần, không filter, không chỉnh sửa.

Hình ảnh từ camera 0.3MP. Ảnh: Heineken

Theo đại diện Heineken, điện thoại giúp người dùng thoát khỏi áp lực "hoàn hảo", tập trung tận hưởng khoảnh khắc thực sự. Người dùng dễ dàng ghi lại phút giây sum vầy ngày Tết kèm thông điệp: "Hạnh phúc không nằm ở bức ảnh lung linh trên mạng xã hội, mà là tiếng cười, ánh mắt thân quen ở bàn tiệc tất niên".

Tiếp đó, máy trang bị loạt ứng dụng offline sáng tạo. Điển hình, với trò "Rắn săn mồi," chỉ cần ăn điểm đầu tiên, hệ thống sẽ tự động coi bạn chiến thắng và hiển thị thông điệp: "You Won! Now go Party" (Bạn thắng rồi! Giờ thì ra ngoài chơi đi).

Khi cố tra cứu kết quả bóng đá, thay vì hiển thị tỷ số, điện thoại sẽ gửi lời nhắn: "Your team is hopefully doing fine. But you can do better if you get back to your friends" (Đội của bạn có thể ổn, nhưng bạn còn làm tốt hơn khi quay lại với bạn bè).

Người dùng có thể cập nhật kết quả trận đấu trên điện thoại. Ảnh: Heineken

The Boring Phone không cài đặt tựa game online nổi bật, không mạng xã hội, không ứng dụng lướt website, mà được định vị "giúp người dùng thoát khỏi những dòng thông báo liên tục để tập trung vào những điều thực sự quan trọng".

"Thay vì dán mắt vào màn hình, bạn có thể tạm gác điện thoại sang một bên để hòa mình vào khoảnh khắc ý nghĩa hơn như: gặp gỡ bạn bè tại quán quen, nâng ly chúc mừng cùng hội chiến hữu, kể câu chuyện ‘trên trời dưới biển’ mà cả năm chưa có dịp chia sẻ", đại diện nhà sản xuất cho hay.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi. Ảnh: Heineken

Yếu tố cuối cùng, không đơn thuần là thiết bị nghe, gọi, nhắn tin, mẫu điện thoại này còn đại diện cho phong cách sống. Đại diện thương hiệu lý giải thiết bị không hoàn hảo, nhưng chính điều ấy tạo điểm nhấn, giúp người dùng tỏa sáng giữa đám đông.

"Với thiết kế 'newtro' - kết hợp giữa tính tân thời (new) và sự hoài cổ (retro) cùng triết lý sống tối giản, The Boring Phone ưu tiên kết nối thật, nơi bạn sống trọn từng phút giây bên người thân yêu, thay vì đuổi theo ánh sáng từ thế giới ảo", đại diện Heineken nói thêm.

Đông Vệ