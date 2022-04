Thông điệp hé lộ vị trí Trái Đất cho người ngoài hành tinh

MỹCác nhà nghiên cứu dự định phát một thông điệp mô tả cấu trúc ADN và vị trí Trái Đất vào trung tâm dải Ngân Hà, nơi sự sống ngoài hành tinh có thể tồn tại.

Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 m ở Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Một nhóm nhà khoa học quốc tế do NASA đứng đầu phát triển thông điệp mới để truyền qua thiên hà với hy vọng có thể liên lạc với người ngoài hành tinh. Thông điệp liên sao có tên Beacon in the Galaxy (Đèn hiệu trong thiên hà) mở đầu với những nguyên tắc liên lạc đơn giản, một số khái niệm toán học và vật lý cơ bản, cấu tạo ADN, và kết thúc với thông tin về con người, Trái Đất và địa chỉ để người nhận ở nơi xa xôi có thể hồi âm.

Tiến sĩ Jonathan Jiang ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA tại California và cộng sự cho biết với các cải tiến kỹ thuật, thông điệp nhị phân có thể được phát tới trung tâm dải Ngân Hà bằng Mạng lưới kính viễn vọng Allen của Viện Seti ở California và Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 m ở Trung Quốc.

Trong bài báo sơ bộ chưa qua thẩm duyệt tại arXiv.org, các nhà khoa học đề xuất gửi thông điệp tới cụm sao dày đặc gần trung tâm dải Ngân Hà, khu vực hứa hẹn nhất về khả năng xuất hiện sự sống.

Đây không phải thông điệp đầu tiên truyền đi từ Trái Đất. Beacon in the Galaxy dựa trên thông điệp Arecibo gửi năm 1974 từ đài quan sát cùng tên ở Puerto Rico nhằm vào cụm sao cách Trái Đất 25.000 năm ánh sáng. Từ sau đó, nhiều thông điệp đã được phát vào không gian, bao gồm một quảng cáo đồ ăn vặt và lời mời nghe opera ở Hague.

Liên lạc liên sao không phải điều dễ dàng. Khả năng nền văn minh ngoài hành tinh nhận được thông điệp cực kỳ thấp. Nếu có thể liên lạc, việc trao đổi cũng chứa đầy thách thức do mất hàng chục nghìn năm để hồi âm. Người ngoài hành tinh thậm chí có thể không hiểu tín hiệu. Để thử nghiệm thông điệp Arecibo, nhà thiết kế Frank Drake gửi cho một số đồng nghiệp trong cộng đồng khoa học, bao gồm nhiều học giả Nobel. Không ai trong số họ hiểu thông điệp.

Các nhà nghiên cứu cũng nêu nhiều mối lo ngại. Cách đây hơn một thập kỷ, giáo sư Stephen Hawking cảnh báo con người nên hạn chế gửi thông điệp vào không gian để tránh thu hút sự chú ý không mong muốn. "Nếu người ngoài hành tinh tới thăm chúng ta, kết quả sẽ tương tự khi Columbus tới châu Mỹ", Hawking nói. Nhưng nhóm của Jiang cho rằng nếu có thể liên lạc qua vũ trụ, người ngoài hành tinh cũng có thể học hỏi được giá trị của hòa bình, hợp tác, nhân loại và con người có thể học nhiều điều từ họ.

"Quan điểm của tôi là rủi ro và lợi ích của việc truyền thông điệp đều nhỏ. Sẽ tốt và an toàn hơn nếu chúng ta có thể bay vào không gian và tìm thấy các hàng xóm", tiến sĩ Anders Sandberg, nghiên cứu sinh ở Viện tương lai nhân loại tại Đại học Oxford nói.

An Khang (Theo Guardian)