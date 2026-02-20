Thông điệp của Trung Quốc qua màn múa robot chào năm mới

Giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang gửi đi thông điệp về sự tiên phong công nghệ robot hình người sau màn biểu diễn gây sốt tại sự kiện Xuân Vãn.

Đêm 16/2, chương trình đại nhạc hội Xuân Vãn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV mừng Tết Nguyên đán đã gây ấn tượng mạnh với tiết mục do robot hình người thực hiện. So với sự đơn giản năm ngoái, phần trình diễn mới mãn nhãn hơn khi robot thực hiện động tác khó hơn, nhào lộn liên tục, múa gậy, biểu diễn võ thuật... và phối hợp nhuần nhuyễn với vũ công con người.

"Tại gala năm ngoái, robot có vài động tác sơ đẳng, còn năm nay chúng đồng bộ và cân bằng đáng kinh ngạc, chắc chắn không ít người nể phục", Evrim Kanbur, giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học Trung Quốc, nói với News.com.au. "Sự tiến bộ như vậy chỉ trong một năm thật sự khó tin, nhưng đó chính là tốc độ của Trung Quốc".

Theo Kyle Chan, chuyên gia nghiên cứu công nghệ Trung Quốc tại Viện Brookings (Mỹ), màn trình diễn là cách Bắc Kinh phô diễn công nghệ mới với thế giới. Thông qua đài truyền hình quốc gia, nước này "làm cho khán giả trong nước và quốc tế kinh ngạc trước năng lực công nghệ của mình".

"Không giống mô hình AI hay thiết bị công nghiệp, robot hình người là ví dụ rõ ràng về vị thế dẫn đầu công nghệ của Trung Quốc mà mỗi người có thể thấy ngay qua màn hình TV hoặc điện thoại", Chan nói với Guardian. "Trong khi Mỹ và Trung Quốc ngang ngửa nhau về AI, robot hình người là lĩnh vực Bắc Kinh tự tin vượt trội, đặc biệt về khả năng mở rộng quy mô sản xuất".

Robot Trung Quốc múa côn, biểu diễn túy quyền trong gala năm mới Robot hình người của Trung Quốc biểu diễn trong đại nhạc hội Xuân Vãn tối 16/2. Video: CCTV

Georg Stieler, đứng đầu bộ phận robot và tự động hóa tại công ty tư vấn công nghệ Stieler Technology & Marketing, cũng nhận định Trung Quốc truyền tải thông điệp rõ ràng khi chọn robot biểu diễn trong chương trình chào năm mới của đài truyền hình quốc gia. Động thái này giúp "liên kết trực tiếp từ chính sách công nghiệp qua màn trình diễn hoành tráng", cũng như gửi đi tín hiệu quan trọng về sự tiến bộ với khả năng vận hành lượng lớn robot giống hệt nhau một cách ổn định và nhất quán.

"Nhưng khả năng trình diễn trên sân khấu không đồng nghĩa với độ bền bỉ trong môi trường công nghiệp", Stieler nói khi được hỏi về nguy cơ robot hình người có thể "cướp việc" của con người. Theo ông, những gì robot đang làm được là kết quả của chuỗi huấn luyện với quy trình thực hiện hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn lần các động tác. Con người không thể chỉ đơn giản bảo chúng đổi hướng hoặc làm điều gì đó khác ngay lập tức.

"Thực tế, động tác múa không đòi hỏi kỹ năng nhận thức môi trường xung quanh. Chúng đơn giản học và bắt chước, kết hợp bộ điều khiển giữ thăng bằng", Stieler giải thích với Reuters. "Những yếu tố này chưa đủ tin cậy khi vận hành robot ở cấp độ nhà máy".

Tuy nhiên, theo giáo sư Marina Zhang tại Đại học Công nghệ Sydney, màn trình diễn ấn tượng của robot tại gala năm mới báo hiệu giai đoạn mới trong kế hoạch sản xuất tổng thể của Trung Quốc, "nơi robot hình người thành trụ cột trong quá trình chuyển đổi từ lắp ráp chi phí thấp sang sản xuất thông minh, cao cấp".

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển robot hình người với hàng loạt công ty nổi danh toàn cầu như Agibot, UBTech, Unitree Robotics hay những cái tên mới nổi như Magiclab, Galbot và Noetix. Theo Omdia, gần 90% trong tổng số robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu năm ngoái thuộc về các công ty Trung Quốc.

Thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint tháng trước cũng cho thấy, tổng cộng có 16.000 robot hình người được lắp đặt trên thế giới năm qua, chủ yếu để thu thập dữ liệu và nghiên cứu, cũng như triển khai trong lĩnh vực hậu cần, sản xuất và ôtô. Các thương hiệu Trung Quốc áp đảo, với AgiBot có trụ sở tại Thượng Hải dẫn đầu khi chiếm 30,4% thị phần, tiếp theo là Unitree ở Hàng Châu với 26,4%.

Morgan Stanley dự báo, doanh số robot hình người Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi lên 28.000 chiếc năm nay. Tháng trước, tỷ phú Elon Musk dự đoán đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tesla Optimus là các công ty Trung Quốc.

"Người ngoài đánh giá thấp Trung Quốc, nhưng Trung Quốc là đối thủ đáng gờm ở một đẳng cấp khác", Musk viết trên X.

Bảo Lâm tổng hợp