Thông điệp của Karofi nổi bật tại màn hình LED trung tâm TP HCM

Thương hiệu máy lọc nước Karofi quảng cáo trên màn hình Sky LED Thủ Thiêm và LED building tại các vị trí trung tâm tại TP HCM nhằm truyền tải thông điệp sống khỏe.

Dịp này, bất kể ai đi qua phố Nguyễn Huệ hay đi qua đường Tôn Đức Thắng nhìn về phía bán đảo Thủ Thiêm, quận 1, TP HCM đều có thể nhìn thấy thông điệp "Karofi - Chuyên gia lọc nước, thấu hiểu - chuyên sâu, an tâm sống khỏe" tại các màn hình quảng cáo LED cỡ lớn.

Vị trí quảng cáo tại toà nhà Sunwah Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Ảnh: Karofi

"Thông qua các giải pháp lọc nước chuyên sâu để giúp các hộ gia đình Việt Nam có nguồn nước uống đảm bảo an toàn, an tâm sống khỏe và hạnh phúc là mục đích cuối cùng mà Karofi hướng đến", ông Đoàn Ngọc Huy - Giám đốc Marketing Toàn cầu của Tập đoàn Karofi nói. Do đó, nhãn hãng Karofi lựa chọn màn hình Sky Led Thủ Thiêm và City Led Sunwah cùng nhiều vị trí quảng cáo khác nữa, như là một trong những cầu nối truyền thông để chuyển thông điệp này sâu và rộng hơn tới khách hàng của mình.

Đại diện của công ty Bizman Media, chủ sở hữu Sky LED cho biết việc quyết định thương hiệu nào sẽ quảng cáo tại các vị trí trung tâm kể trên cũng được lựa chọn kỹ. Ngoài tiêu chí uy tín, sự yêu thích của người dân với thương hiệu được đơn vị tính đến. Bởi vị trí các màn hình đều đắc địa. Từ quận 1, nhiều người đều có thể tỏa đi các quận, huyện và một số địa phương lân cận.

Bảng quảng cáo của Karofi tại Skyled Thủ Thiêm, hiển thị vào đêm. Ảnh: Karofi

Với vị trí LED building trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Giám đốc Giải pháp Khách hàng, Công ty quảng cáo GoldSun chia sẻ: "Các thương hiệu xuất hiện trên màn hình LED này đều là những thương hiệu lớn, uy tín hàng đầu Việt Nam và phải đầy đủ hồ sơ pháp lý để được cấp phép quảng cáo. Karofi là một trong những thương hiệu đạt đủ các tiêu chí đó".

Karofi có bề dày 19 năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về ngành lọc nước. Các sản phẩm của hãng được ra đời dựa trên sự thấu hiểu đặc điểm nguồn nước từng vùng và thói quen, nhu cầu sử dụng của người Việt.

Cũng theo thông tin từ nhà sản xuất công bố, các sản phẩm máy lọc nước của hãng đều ứng dụng công nghệ lọc Smax - gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ với hệ lõi lọc thô Smax Pro V hoàn toàn mới, màng RO sản xuất tại Mỹ và hệ lõi chức năng HP6. Nước sau lọc được loại bỏ sạch chất ô nhiễm và bổ sung thêm nhiều khoáng chất, hydro-ion kiềm tốt cho sức khỏe người dùng.

"Máy lọc nước Karofi có nguồn nước sau lọc đạt chuẩn tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp Và Môi Trường thuộc Bộ Y Tế chứng nhận. Sản phẩm của hãng cũng hướng đến sự tiện nghi, thoải mái cho người dùng bằng cách ứng dụng công nghệ nóng - lạnh, công nghệ AioTec giám sát chất lượng nước toàn diện từ xa bằng điện thoại, công nghệ lấy nước bằng cảm ứng...", đại diện Karofi nói.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thời gian tới Karofi sẽ tiếp tục mang đến nhiều giải pháp lọc nước hiện đại với các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng lên của khách hàng, để mọi người đều an tâm sống khỏe.

(Nguồn: Karofi)