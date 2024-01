Thông điệp của Hoàng hậu Đan Mạch khi diện lễ phục trắng

Chuyên gia nhận định Hoàng hậu Mary chọn váy trắng, trang sức đỏ, trong lễ đăng quang của chồng nhằm thể hiện sự thay đổi hiện đại của triều đại mới.

Hoàng hậu Mary xuất hiện với chiếc váy trắng khi vẫy tay chào người dân Đan Mạch trên ban công cung điện Christiansborg ở Copenhagen bên cạnh Vua Frederik X, người lên ngôi sau khi Nữ hoàng Margrethe II thoái vị ngày 14/1.

Tiến sĩ Giselle Bastin, chuyên gia về hoàng gia làm việc trong Đại học Flinders, cho hay phụ nữ trong hoàng gia châu Âu thường mặc màu trắng trong các lễ đăng quang để tượng trưng cho "sự đổi mới và thuần khiết".

"Chúng ta chứng kiến điều này trong hoàng gia Anh, khi Nữ hoàng Elizabeth II mặc lễ phục trắng trong lễ đăng quang năm 1953, tất cả phụ nữ có mặt trong Tu viện lúc đó cũng vậy", Bastin nói.

Hoàng hậu Anh Camilla và Vương phi Kate Middelton cũng mặc đồ trắng trong lễ đăng quang của Vua Charles III hồi tháng 5/2023. Tuy nhiên, trang phục của Hoàng hậu Đan Mạch đơn giản hơn khi không có phần áo choàng như bà Camilla và Kate.

Vua Frederik và Hoàng hậu Mary chào người dân từ ban công Cung điện Christiansborg ngày 14/1. Ảnh: AFP

Bastin cho hay Nữ hoàng Mary chọn chiếc váy này để thể hiện "sự thay đổi hiện đại" cho hoàng gia Đan Mạch.

"Hoàng gia Đan Mạch kín tiếng và ít nghi lễ cầu kỳ hơn hoàng gia Anh. Trang phục của bà Mary hướng đến sự tập trung vào 'tương lai' và 'hiện đại' trong triều đại mới ở Đan Mạch", nữ chuyên gia nhận xét.

Màu trắng cũng đại diện cho sự thuần khiết, trong sạch. Các chuyên gia nhận định bà Mary có thể đang đưa ra thông điệp với những người đang đồn đoán rằng Vua Frederik đã ngoại tình với một phụ nữ Mexico, thể hiện quan hệ vợ chồng không bị ảnh hưởng.

Màu trắng cũng thường là màu váy cưới cô dâu, khiến người ta liên tưởng đến dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bà Mary và ông Frederik vào tháng 5 tới. Chiếc váy bà mặc ngày 14/1 do Brigit Hallstein may. Hallstein là người đã may váy cưới cho bà Mary.

Hoàng hậu không hay mặc đồ mới vì bà thích tái sử dụng, mặc đi mặc lại những món đồ có trong tủ quần áo nhưng lễ đăng quang ngày 14/1 là ngoại lệ. Bà Mary xuất hiện lộng lẫy trong trang phục váy midi chữ A, tay áo dài, cổ áo giả khăn choàng, do nhà thiết kế người Đan Mạch Soeren Le Schmidt thực hiện.

"Xin cảm tạ vì đã chọn tôi, Hoàng hậu Mary", Le Schmidt viết trên Instagram. "Đây là chiếc váy đầu tiên bà Mary mặc với tư cách Hoàng hậu. Chiếc váy sẽ đi vào lịch sử và mang ý nghĩa trọng đại. Tôi vô cùng cảm động".

Bộ trang sức hồng ngọc, kim cương kết hợp cùng váy trắng của Hoàng hậu Đan Mạch. Ảnh: AFP

Hoàng hậu đeo trang sức hồng ngọc phối cùng váy trắng, thể hiện sự tôn kính với đất nước bởi đây là màu sắc của quốc kỳ Đan Mạch. "Màu đại diện cho Đan Mạch là đỏ và trắng. Vì vậy, một chiếc váy trắng phối cùng bông tai và ghim cài hồng ngọc là lựa chọn phù hợp", Le Schmidt nói.

Bà cài hai chiếc kẹp tóc, đeo hoa tai, dùng ghim cài thắt lưng thuộc bộ trang sức Ruby Parure. Đây là bộ trang sức cổ được chế tác ở Paris. Hoàng đến Pháp Napoleon đã tặng tiền cho Jean-Baptiste Bernadotte, thân tín của ông, để người này mua trang sức cho vợ đeo trong lễ đăng quang của Napoleon năm 1804.

Ông Bernadotte trở thành Quốc vương Thụy Điển và Na Uy năm 1818. Hoàng hậu Thụy Điển sau này tặng lại bộ trang sức cho con gái, người kết hôn với vua Đan Mạch tương lai là Frederik VIII năm 1869.

Bà Mary là người duy nhất đeo các món đồ trong bộ trang sức từ khi kết hôn với Thái tử Frederik năm 2004. Lần gần nhất bà đeo là tiệc chào năm mới trong cung điện ngày 1/1.

Trên ngực trái, bà Mary còn cài ghim Huân chương Hoàng gia có ảnh chân dung Nữ hoàng Margrethe đóng khung kim cương trên ruy băng đỏ trắng. Chiếc ghim là quà tặng do Nữ hoàng trao cho bà Mary trước đám cưới với ông Frederik. "Không có cách nào tuyệt hơn để tỏ lòng tôn kính với Nữ hoàng hơn thế", tạp chí Vogue nhận xét.

Hồng Hạnh (Theo DM, Hello, GBN, Vogue)