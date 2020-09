Thomas là Golfer hay nhất 2020

Justin Thomas vừa thắng giải thưởng chủ lực hàng năm của Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA), theo thông báo từ Ban tổ chức hôm 8/9.

Danh sách ứng viên gồm Thomas, Jon Rahm, Collin Morikawa, Webb Simpson và Dustin Johnson. PGAA phân định kết quả bình chọn dựa trên quy ước điểm riêng cho số cúp, vị trí trên bảng xếp hạng tiền thưởng và số gậy bình quân qua 18 hố trong cả mùa PGA Tour 2019-2020.

Thomas lần thứ hai được PGAA vinh danh bằng giải Golfer hay nhất mùa. Ảnh: PGA Tour

Thomas được 66 điểm, trong đó 30 điểm nhờ đoạt CJ Cup, Sentry Tournament of Champions và WGC-FedEx St. Jude Invitational, 20 điểm ở bảng tiền thưởng và 16 điểm nhờ đứng thứ ba về số gậy bình quân. Điểm số ấy giúp golfer sinh năm 199 lần thứ hai được PGAA vinh danh, sau lần đầu năm 2017.

Năm nay, cục diện cạnh tranh giải thưởng Golfer hay nhất giảm phần gay cấn, do dịch bệnh làm xáo trộn bộ tứ major truyền thống. The Open Championship bị hủy, chỉ có major PGA Championship từ 6-9/8. Masters được lùi tới tháng 11, còn US Open thì dời sang giữa tháng 9, khi PGA Tour đã vào mùa mới.

Nhờ đánh "under par" bình quân ở mức 68,978 gậy mỗi vòng, nên Simpson đoạt Vardon Trophy - giải thưởng dành cho golfer có điểm trung bình vòng cao nhất. Để được xét hạng mục này, golfer phải hoàn tất tối thiểu 44 vòng ở các sự kiện chính thức của PGA Tour.

Giải Golfer hay nhất của PGAA ra đời từ năm 1948, còn Vardon Trophy được khởi xướng từ năm 1937. Tổ chức chủ quản cộng 10 điểm cho mỗi cúp thông thường ở PGA Tour, nhưng đến 30 điểm cho mỗi major.

Hôm 7-9, Thomas cán đích T2 tại sự kiện chốt mùa Tour Championship lẫn FedEx Cup, còn cú đúp danh hiệu và 15 triệu USD thuộc về Johnson. Tuy nhiên, trong bình chọn của PGAA, Johnson chỉ được 42 điểm và đứng cuối danh sách chung khảo.

PGAA không cộng cho Johnson 10 điểm thắng Tour Championship do anh có điểm lợi thế khởi sự (-10) nhờ đứng đầu bảng điểm FedEx Cup. Thay vào đó, Xander Schauffele hưởng trọn phần này vì đạt điểm ròng -15 qua 72 hố tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu tính thêm, Johnson cũng chỉ được 52 điểm.

Johnson đang rộng cửa thắng Golfer hay nhất của PGA Tour. Giải thưởng này được phân định bằng hình thức bỏ phiếu kín của các thành viên đấu trường Mỹ. Tân vô địch FedEx Cup thắng tổng cộng ba sự kiện, bao gồm Travelers Championship cùng bộ đôi playoff Northern Trust và Tour Championship.

Kết quả dự kiến được PGA Tour công bố trong tháng 9 này. Năm 2019, Brooks Koepka ẵm giải Golfer hay nhất của PGAA, còn Rory McIlroy thắng giải tương tự của PGA Tour. Còn suốt 27 năm trước đó, giải thưởng của hai tổ chức này đều thuộc một chủ.

Quốc Huy tổng hợp