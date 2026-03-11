Thời xuân sắc của danh ca Khánh Ly

Trong ấn phẩm mới, chương viết về mối tri âm giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn được xem là điểm nhấn, với nhiều bút tích, tư liệu lần đầu công bố.

Bà nhớ mãi bài học từ nhạc sĩ: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Khi còn trẻ, bà từng không hiểu điều ông muốn truyền đạt, chỉ nghĩ thầm: "Mình cần tiền để nuôi con, để mua đôi giày, áo đẹp, chứ cần gì tấm lòng". Qua nhiều năm, bà mới đồng cảm tư tưởng của ông.