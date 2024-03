Thời vàng son của Minh Vương, Lệ Thủy

Lần diễn chung đầu tiên, do ngoại hình và kinh nghiệm của Minh Vương còn non so với Lệ Thủy, cả hai được giao vai mẹ con trong vở "Thượng phương bảo kiếm". Hai năm sau, họ mới đóng vai tình nhân khi ông bầu Long lập đoàn Kim Chung 5, đưa Minh Vương về làm kép nhì cho Minh Phụng.