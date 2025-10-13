Thời trẻ của Nhậm Doanh Doanh 'đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ'

Hứa Tình ở tuổi ngũ tuần. Cô từng viết trên trang cá nhân quan niệm tuổi tác: "Khi 20 tuổi, tôi như đứa bé 10 tuổi, chỉ ngoan ngoãn làm công việc được giao. Khi 30 tuổi, tôi như cô bé 15 tuổi, tương lai mơ hồ, hay lo lắng. Tôi vùng vằng khi giận dỗi, khóc tu tu khi ấm ức".