Thời trẻ của Nhậm Doanh Doanh 'đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ'

Loạt hình Hứa Tình trên các tạp chí phim ảnh, thời trang thập niên 1990 được khán giả sưu tầm, đăng trên fanpage, thu hút hàng nghìn bình luận.
Fan gọi diễn viên bằng biệt danh "Cô gái má lúm".
Hứa Tình sinh năm 1969, tốt nghiệp khoa Biểu diễn ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh.
Năm 21 tuổi, cô nổi tiếng với vai chính trong Vừa đi vừa hát của đạo diễn Trần Khải Ca, từ đó lọt mắt xanh của nhiều nhà làm phim khác, trở thành minh tinh nổi bật Trung Quốc.
Thập niên 1990, cô gây tiếng vang với Hoàng thành căn nhi, Đông biên nhật xuất tây biên vũ, Tần tụng, Ripples Across Stagnant Water.
Năm 2001, Hứa Tình gây sốt với vai Nhậm Doanh Doanh trong phim kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ, đóng cùng Lý Á Bằng. Theo Mtime, cô được nhiều nhà sản xuất, khán giả gọi là Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp nhất màn ảnh. Giới chuyên môn đánh giá tích cực diễn xuất của Hứa Tình.
Hứa Tình trong Tiếu ngạo giang hồ. Video: Bilibili
Trên Sohu, diễn viên nói lớn lên trong gia đình hạnh phúc, người xung quanh đều lạc quan, vì thế tính cách của cô cũng vui vẻ, hướng tới sự tươi sáng, tích cực.
Diễn viên đặt tên tiếng Anh cho bản thân là Summer, với ý nghĩa mùa hè đầy nắng, sôi động.
Hứa Tình từng yêu doanh nhân giàu có tên Lưu Ba, chia tay năm 2002 sau khi ông Lưu phá sản, trốn nợ. Từ đó diễn viên không công khai chuyện tình cảm.
Hứa Tình và Bộc Tồn Hân trong Hẹn ước không chia tay (2000). Video: Bilibili
Những năm gần đây Hứa Tình ít xuất hiện ở sự kiện giải trí, cô chủ yếu lưu diễn kịch sân khấu.
Tạp chí Elle nhận xét minh tinh trẻ lâu, giữ được nét hồn nhiên.
Hứa Tình ở tuổi ngũ tuần. Cô từng viết trên trang cá nhân quan niệm tuổi tác: "Khi 20 tuổi, tôi như đứa bé 10 tuổi, chỉ ngoan ngoãn làm công việc được giao. Khi 30 tuổi, tôi như cô bé 15 tuổi, tương lai mơ hồ, hay lo lắng. Tôi vùng vằng khi giận dỗi, khóc tu tu khi ấm ức".
Diễn viên cảm thấy sang 40 tuổi, cô sống như gái 20 - bắt đầu tự trải nghiệm ngoài xã hội. Còn đến nay, tâm hồn, cách sống của cô gần với cô gái 25 tuổi. "Khi mặt trời ló rạng, tôi sẽ ra khỏi lâu đài, tiếp tục ấm áp, tiếp tục tươi sáng", Hứa Tình viết, người đẹp năm nay 56 tuổi.
Như Anh
Ảnh: Mtime