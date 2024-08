Thời trang sánh đôi ở sự kiện của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý

Hồ Ngọc Hà diện đầm khoét sâu, tôn chiều cao 1,73 m khi cùng Kim Lý ủng hộ đồng nghiệp ra mắt sản phẩm, tháng 3/2023.

Ca sĩ 40 tuổi, quê Quảng Bình, khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong 20 năm, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor.

Năm 2017, cô hẹn hò Kim Lý sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa. Cô còn có một con trai riêng 13 tuổi, tên thân mật là Subeo.