Thời trang sánh đôi của vợ chồng Đăng Khôi

Xuất hiện trong một sự kiện thời trang hôm 2/10 tại TP HCM, cặp sao ghi điểm với bộ áo dài lụa vàng mơ thêu họa tiết hoài cổ. Thủy Anh xách túi Kelly tạo điểm nhấn sang trọng cho bộ đồ truyền thống.
Xuất hiện trong một sự kiện thời trang hôm 2/10 tại TP HCM, cặp sao ghi điểm với bộ áo dài lụa vàng mơ thêu họa tiết hoài cổ. Thủy Anh xách túi Kelly tạo điểm nhấn sang trọng cho bộ đồ truyền thống.
Đăng Khôi và Thủy Anh kết hôn năm 2013, có ba con trai. Ca sĩ 42 tuổi, quê Hà Nội, từng đoạt giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh 2007. Trong 15 năm ca hát, anh phát hành 10 album, trong đó có nhiều bài được yêu thích như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh. Thủy Anh, 40 tuổi, từng là diễn viên, người mẫu ảnh.
Đăng Khôi và Thủy Anh kết hôn năm 2013, có ba con trai. Ca sĩ 42 tuổi, quê Hà Nội, từng đoạt giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh 2007. Trong 15 năm ca hát, anh phát hành 10 album, trong đó có nhiều bài được yêu thích như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh. Thủy Anh, 40 tuổi, từng là diễn viên, người mẫu ảnh.
Đăng Khôi cho biết chăm sóc vợ con là hạnh phúc của anh. Cả hai hợp gu trong đời sống riêng lẫn sở thích thời trang. Họ thường nhờ stylist tư vấn mỗi khi đi sự kiện, tạo ra diện mạo tươm tất, hợp mốt. Đời thường họ cũng rủ nhau mặc đồ đôi, đồng điệu về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu.
Đăng Khôi cho biết chăm sóc vợ con là hạnh phúc của anh. Cả hai hợp gu trong đời sống riêng lẫn sở thích thời trang. Họ thường nhờ stylist tư vấn mỗi khi đi sự kiện, tạo ra diện mạo tươm tất, hợp mốt. Đời thường họ cũng rủ nhau mặc đồ đôi, đồng điệu về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu.
Vợ chồng Đăng Khôi thường xuyên tạo các video hài hước về cuộc sống.
Thủy Anh cho biết sở hữu bộ sưu tập túi Hermes khoảng chục tỷ đồng và một số túi của Dior, trong đó có chiếc yên ngựa.
Thủy Anh cho biết sở hữu bộ sưu tập túi Hermes khoảng chục tỷ đồng và một số túi của Dior, trong đó có chiếc yên ngựa.
Trong một sự kiện, cả hai chọn tông nâu và vàng. Đăng Khôi diện suit nâu bằng da phối giày loafer. Thủy Anh diện đầm voan đơn sắc. Nhờ vóc dáng cân đối, Đăng Khôi và vợ diện được nhiều phong cách.
Trong một sự kiện, cả hai chọn tông nâu và vàng. Đăng Khôi diện suit nâu bằng da phối giày loafer. Thủy Anh diện đầm voan đơn sắc. Nhờ vóc dáng cân đối, Đăng Khôi và vợ diện được nhiều phong cách.
Ở show thời trang của Vũ Ngọc và Son, Thủy Anh chọn váy ngắn xanh dương đính hoa 3D. Để phù hợp với bộ cánh của chồng, cô phối giày platform của Versace và túi Kelly đen.
Ở show thời trang của Vũ Ngọc và Son, Thủy Anh chọn váy ngắn xanh dương đính hoa 3D. Để phù hợp với bộ cánh của chồng, cô phối giày platform của Versace và túi Kelly đen.
Ở một sự kiện khác, cả hai cùng diện sắc đen và sơ mi trắng. Trong khi Đăng Khôi kết hợp blazer và quần Tây, Thủy Anh chọn sơ mi làm điểm nhấn cho váy nhung đen dáng suông.
Ở một sự kiện khác, cả hai cùng diện sắc đen và sơ mi trắng. Trong khi Đăng Khôi kết hợp blazer và quần Tây, Thủy Anh chọn sơ mi làm điểm nhấn cho váy nhung đen dáng suông.
Tông màu bạc với chất liệu sequin được cả hai thể hiện với suit đính kết và váy cut-out.
Tông màu bạc với chất liệu sequin được cả hai thể hiện với suit đính kết và váy cut-out.
Cặp vợ chồng hướng đến phong cách thời trang đường phố năng động, mang âm hưởng những năm 1990, 2000.
Cặp vợ chồng hướng đến phong cách thời trang đường phố năng động, mang âm hưởng những năm 1990, 2000.
Đăng Khôi cho biết vợ chồng anh có thú vui mua sắm hàng hiệu. Ca sĩ thường chọn các thiết kế của Versace, Dsquared2, Balenciaga. Thủy Anh nói luôn háo hức mỗi khi được chồng dẫn đi mua đồ. Ngoài Hermes và Dior, cô còn có phụ kiện của Gucci.
Đăng Khôi cho biết vợ chồng anh có thú vui mua sắm hàng hiệu. Ca sĩ thường chọn các thiết kế của Versace, Dsquared2, Balenciaga. Thủy Anh nói luôn háo hức mỗi khi được chồng dẫn đi mua đồ. Ngoài Hermes và Dior, cô còn có phụ kiện của Gucci.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp