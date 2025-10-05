Thời trang sánh đôi của vợ chồng Đăng Khôi

Đăng Khôi và Thủy Anh kết hôn năm 2013, có ba con trai. Ca sĩ 42 tuổi, quê Hà Nội, từng đoạt giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh 2007. Trong 15 năm ca hát, anh phát hành 10 album, trong đó có nhiều bài được yêu thích như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh. Thủy Anh, 40 tuổi, từng là diễn viên, người mẫu ảnh.