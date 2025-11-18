Thời trang sánh đôi của Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận

Theo Sina, cặp sao là tâm điểm một sự kiện giải trí hôm 16/11, Văn Phương, 54 tuổi, được nhiều tạp chí thời trang nhận xét tôn vóc dáng với thiết kế của Versace, Lý Minh Thuận đeo bông tai đồng điệu màu trang phục của vợ, anh và Văn Phương cùng tuổi.
Tạp chí Vogue ấn bản Đài Loan nhận xét Văn Phương - Minh Thuận tinh tế mỗi lần phối đồ dự sự kiện thời trang, thảm đỏ. Phong cách của cả hai sang trọng, thể hiện được sự đồng điệu về tình cảm, tâm hồn.
Văn Phương - Minh Thuận trong các thiết kế của Ralph Lauren.
Vợ chồng Văn Phương, Minh Thuận tại sự kiện năm 2024. Video: Red Note
Trên TVBS, Lý Minh Thuận nói để vợ quyết định việc lựa chọn trang phục, phụ kiện vì tin tưởng gu thẩm mỹ của cô.
Trong mắt Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương "quá đẹp", giỏi phối đồ tôn vóc dáng.
Họ là những ngôi sao thời thượng hàng đầu Singapore, thường hợp tác với các nhà mốt quốc tế.
Cặp sao nhiều lần sánh đôi ở sự kiện giải trí, họ kết hôn được 16 năm, tình cảm nguyên vẹn như ban đầu. Trên The Icon, Lý Minh Thuận nói cả hai cùng trưởng thành, bù đắp thiếu sót của nhau. Họ cho nhau không gian riêng, không áp đặt người kia làm theo ý mình. Trong công việc, họ khích lệ và động viên, không chê trách nhau.
Hai diễn viên yêu nhau từ khi quay Thần điêu đại hiệp năm 1998, hẹn hò 11 năm trước khi kết hôn, con trai họ năm nay 11 tuổi.
Thập niên 1990, 2000, cặp sao đồng hành trên màn ảnh khi đóng cặp nhiều phim truyền hình như Thần điêu đại hiệp 1998, Thanh xà Bạch xà, Truyền thuyết Hằng Nga, Tình yêu thời SARS. Minh Thuận cho biết vợ chồng cân nhắc tái hợp trên màn ảnh nếu gặp kịch bản hay.
Như Anh
Ảnh: Red Note, The Icon