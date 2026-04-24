Thời trang sánh đôi của hậu vệ Vũ Văn Thanh và bạn gái

Ngày 21/4, Bích Hạnh chia sẻ ảnh lễ dạm ngõ của cô với Văn Thanh, diễn ra hồi tháng 2 ở quê nhà Ninh Bình (Nam Định cũ). Cô diện áo dài lụa truyền thống, còn Văn Thanh kết hợp sơ mi hàng hiệu với quần tây.
Cả hai thực hiện một số nghi lễ trước sự chứng kiến của người thân. Hình ảnh sánh đôi của Văn Thanh - Bích Hạnh được khán giả chia sẻ, hút hàng nghìn lượt yêu thích. Đám cưới của họ dự kiến diễn ra vào tháng 6.
Hôm 14/4, vào dịp sinh nhật tuổi 30, Văn Thanh hé lộ khoảnh khắc cầu hôn Bích Hạnh hồi đầu năm.
Họ hẹn hò kín tiếng từ năm 2023, đến năm 2025 mới công khai. Hơn một năm qua, cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh sánh đôi tại nhiều hoạt động. Trong chuyến nghỉ dưỡng đầu năm, Bích Hạnh diện đầm đính nơ, xách túi hiệu Dior, còn Văn Thanh chọn chiếc áo sơ mi yêu thích.
Valentine 2025, Văn Thanh trang trí tiệc bằng hoa hồng, nến.
Văn Thanh, Bích Hạnh cho biết thích thời trang gam màu trung tính, phom dáng tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại.
Cả hai chọn áo nỉ dài tay khi dạo chơi mùa lễ hội. Sự đồng điệu giữa màu sắc và kiểu dáng tạo cảm giác ấm áp, gắn kết.
Sở thích nhảy theo nhạc của Văn Thanh và bạn gái.
Bạn gái của hậu vệ có hình thể cân đối, săn chắc nhờ tập gym, pickleball. Bích Hạnh nhiều lần chọn váy áo phong cách gợi cảm khi đi cạnh bạn trai.
Bích Hạnh trong kiểu đầm công chúa khi cùng Văn Thanh hẹn hò đầu năm.
Họ từng thực hiện nhiều bộ ảnh với trang phục áo dài đôi.
Văn Thanh, Bích Hạnh chọn áo đôi phong cách thể thao khi quay video vui tại nhà.
Họ kết hợp áo thun với phụ kiện khăn trong một lần đi xem concert ngoài trời.
Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), trưởng thành từ học viện HAGL - Arsenal - JMG. Anh đạt nhiều thành tích cùng U19, U23 Việt Nam và cùng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, tứ kết ASIAN Cup 2019. Anh khoác áo HAGL từ năm 2015 đến 2023 rồi chuyển ra thủ đô, chơi cho CLB Công an Hà Nội và giành vô địch V-League 2023.
Trần Bích Hạnh, 32 tuổi, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cô đang kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ và nhà hàng.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp