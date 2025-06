Thời trang sánh đôi của Dua Lipa và chồng sắp cưới

Dua Lipa được chọn làm gương mặt trang bìa Vogue Anh số tháng 7. Dịp này, ca sĩ nói về chuyện tình cảm với Callum Turner. Cả hai hẹn hò từ đầu năm 2024 và đính hôn sau một năm. Ảnh: Instagram Dua Lipa

Dua Lipa, 30 tuổi, nổi tiếng với bản hit New Rules, Levitating. Callum Turner hơn bạn gái năm tuổi, là người mẫu, diễn viên, gây chú ý khi đóng hai phần Fantastic Beasts - The Crimes of Grindelwald và The Secrets of Dumbledore.