Thời trang Met Gala của Jennifer Lopez trong 20 năm

Năm 2004, ngôi sao diện đầm ren đen kèm áo choàng lông của Dolce & Gabbana, thể hiện chủ đề Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century. Ảnh: AP

Jennifer Lopez là một trong bốn host của Met Gala 2024, bên Zendaya, Bad Bunny và Chris Hemsworth. Sự kiện diễn ra ngày 6/5 tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ với chủ đề Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. (Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang tỉnh thức) tôn vinh những bộ cánh vượt thời gian, lâu đời tới mức không thể mặc, chỉ có thể trưng bày trong lồng kính, giống công chúa ngủ say. Dress code thảm đỏ năm nay - The Garden of Time - cũng phản ánh chủ đề về thời gian như triển lãm.