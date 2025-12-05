Thời trang hẹn hò của Miley Cyrus và vị hôn phu

Miley Cyrus xác nhận đính hôn nhạc sĩ Maxx Morando sau bốn năm yêu, hôm 2/12. Cả hai hẹn hò từ năm 2021, công khai tháng 4/2022. Ảnh: Backgrid

Miley Cyrus và bạn trai kém sáu tuổi tạo dáng tại buổi ra mắt phim Avatar 2025

Miley Cyrus và bạn trai tạo dáng tại buổi ra mắt phim Avatar hôm 1/12. Video: Vogue



Người đẹp Mỹ 33 tuổi nổi tiếng với vai Hannah Montana trong series phim cùng tên của hãng Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014, sẽ được gắn sao tại Đại lộ Danh vọng 2026. Trước khi yêu Max, cô trải qua một cuộc hôn nhân với diễn viên Liam Hemsworth.

Maxx Morando, 27 tuổi, là tay trống của ban nhạc Lily gồm bốn thành viên, hoạt động ở Los Angeles, Mỹ. Trước đó, anh chơi trống cho nhóm nhạc punk rock The Regrettes từ năm 2015 đến 2018.