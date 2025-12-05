Thời trang hẹn hò của Miley Cyrus và vị hôn phu

Miley Cyrus xác nhận đính hôn nhạc sĩ Maxx Morando sau bốn năm yêu, hôm 2/12. Cả hai hẹn hò từ năm 2021, công khai tháng 4/2022. Ảnh: Backgrid
Miley Cyrus xác nhận đính hôn nhạc sĩ Maxx Morando sau bốn năm yêu, hôm 2/12. Cả hai hẹn hò từ năm 2021, công khai tháng 4/2022. Ảnh: Backgrid
Miley Cyrus và bạn trai tạo dáng tại buổi ra mắt phim Avatar hôm 1/12. Video: Vogue
Người đẹp Mỹ 33 tuổi nổi tiếng với vai Hannah Montana trong series phim cùng tên của hãng Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014, sẽ được gắn sao tại Đại lộ Danh vọng 2026. Trước khi yêu Max, cô trải qua một cuộc hôn nhân với diễn viên Liam Hemsworth.
Maxx Morando, 27 tuổi, là tay trống của ban nhạc Lily gồm bốn thành viên, hoạt động ở Los Angeles, Mỹ. Trước đó, anh chơi trống cho nhóm nhạc punk rock The Regrettes từ năm 2015 đến 2018.
Vogue nhận xét cặp sao đều là những người có gu thời trang bắt mắt. Miley gây chú ý bằng phong cách đa dạng và liều lĩnh, pha trộn nét cổ điển và avant-garde. Maxx tạo sức hút bằng phong cách indie, rock và những bộ đồ được sơ vin gọn gàng. Bên nhau, họ vẫn giữ bản sắc riêng, thỏa sức thể hiện cái tôi trong thời trang, tạo thành một cặp ấn tượng. Ảnh: Backgrid
Vogue nhận xét cặp sao đều là những người có gu thời trang bắt mắt. Miley gây chú ý bằng phong cách đa dạng và liều lĩnh, pha trộn nét cổ điển và avant-garde. Maxx tạo sức hút bằng phong cách indie, rock và những bộ đồ được sơ vin gọn gàng. Bên nhau, họ vẫn giữ bản sắc riêng, thỏa sức thể hiện cái tôi trong thời trang, tạo thành một cặp ấn tượng. Ảnh: Backgrid
Tại Grammy 2025, cả hai cùng chọn màu đen với phong cách đơn giản. Miley tôn dáng trong bộ đầm cut-out bằng da của Saint Laurent. Thiết kế cổ yếm bắt chéo quai, phần dưới dáng cột xẻ tà, giúp người mặc trông thon thả. Maxx trung thành với những thiết kế ôm dáng vừa phải, phối áo phông trắng đồng điệu sneakers, diện vest hiện đại. Ảnh: Celebmafia
Tại Grammy 2025, cả hai cùng chọn màu đen với phong cách đơn giản. Miley tôn dáng trong bộ đầm cut-out bằng da của Saint Laurent. Thiết kế cổ yếm bắt chéo quai, phần dưới dáng cột xẻ tà, giúp người mặc trông thon thả. Maxx trung thành với những thiết kế ôm dáng vừa phải, phối áo phông trắng đồng điệu sneakers, diện vest hiện đại. Ảnh: Celebmafia
Tháng 6, khi đưa bạn gái đi quảng bá album Something Beautiful, Maxx diện bộ cánh tương tự, thay sneakers bằng giày Tây. Miley ghi điểm bằng bộ đầm quây ngực ánh kim. Cả hai cùng hưởng ứng phong cách cổ điển, để kiểu tóc xoăn bồng bềnh thịnh hàng trong những năm 1980. Ảnh: Celebmafia
Tháng 6, khi đưa bạn gái đi quảng bá album Something Beautiful, Maxx diện bộ cánh tương tự, thay sneakers bằng giày Tây. Miley ghi điểm bằng bộ đầm quây ngực ánh kim. Cả hai cùng hưởng ứng phong cách cổ điển, để kiểu tóc xoăn bồng bềnh thịnh hàng trong những năm 1980. Ảnh: Celebmafia
Trong một sự kiện khác, họ diện các thiết kế của Gucci theo phong cách thập niên 1970, ăn ý bằng ba cặp màu xanh dương - đỏ thẫm - vàng bơ. Kiểu ăn mặc của đôi uyên ương gợi nhớ đến những sàn nhảy disco với đèn neon, kim tuyến, sequin. Ảnh: Backgrid
Trong một sự kiện khác, họ diện các thiết kế của Gucci theo phong cách thập niên 1970, ăn ý bằng ba cặp màu xanh dương - đỏ thẫm - vàng bơ. Kiểu ăn mặc của đôi uyên ương gợi nhớ đến những sàn nhảy disco với đèn neon, kim tuyến, sequin. Ảnh: Backgrid
Thời trang đường phố phong cách những năm 1970 với áo polo dệt kim, váy họa tiết da báo ánh kim. Ảnh: Backgrid
Thời trang đường phố phong cách những năm 1970 với áo polo dệt kim, váy họa tiết da báo ánh kim. Ảnh: Backgrid
Hình ảnh Maxx mang nét đặc trưng của những thanh niên dòng nhạc indie và rock trong thập niên 1980. Anh thường chọn những kiểu dáng, chất liệu hơi hướng vintage, grunge như áo khoác da, áo khoác denim, áo phông in hình, bốt, quần jeans. Lối ăn mặc của nghệ sĩ đề cao sự tự do, độc lập, không chạy theo các xu hướng đại chúng. Maxx thường diện đồ của những thương hiệu nhỏ nhưng đậm bản sắc riêng, pha trộn giữa cũ và mới, cổ điển và hiện đại. Ảnh: GC Images
Hình ảnh Maxx mang nét đặc trưng của những thanh niên dòng nhạc indie và rock trong thập niên 1980. Anh thường chọn những kiểu dáng, chất liệu hơi hướng vintage, grunge như áo khoác da, áo khoác denim, áo phông in hình, bốt, quần jeans. Lối ăn mặc của nghệ sĩ đề cao sự tự do, độc lập, không chạy theo các xu hướng đại chúng. Maxx thường diện đồ của những thương hiệu nhỏ nhưng đậm bản sắc riêng, pha trộn giữa cũ và mới, cổ điển và hiện đại. Ảnh: GC Images
Miley Cyrus và Maxx Morando cùng kết hợp đồ denim với trang phục màu đen. Giọng ca Flowers toát lên vẻ ngầu trong chiếc áo khoác dáng dài, phối quần tất và giày cao gót, đeo kính bản lớn. Bạn trai cô kết hợp sơ mi ôm dáng và quần ống đứng, tạo nét thanh lịch và phóng khoáng. Ảnh: GC Images
Miley Cyrus và Maxx Morando cùng kết hợp đồ denim với trang phục màu đen. Giọng ca Flowers toát lên vẻ ngầu trong chiếc áo khoác dáng dài, phối quần tất và giày cao gót, đeo kính bản lớn. Bạn trai cô kết hợp sơ mi ôm dáng và quần ống đứng, tạo nét thanh lịch và phóng khoáng. Ảnh: GC Images
Đôi khi, cả hai thể hiện sự thoải mái, tự do với những thiết kế cơ bản như áo ba lỗ, sweatshirt. Ảnh: Backgrid
Đôi khi, cả hai thể hiện sự thoải mái, tự do với những thiết kế cơ bản như áo ba lỗ, sweatshirt. Ảnh: Backgrid
Cả hai đeo kính giống nhau, cùng dùng sơ mi làm áo khoác khi đi mua sắm trên phố. Ảnh: Backgrid
Cả hai đeo kính giống nhau, cùng dùng sơ mi làm áo khoác khi đi mua sắm trên phố. Ảnh: Backgrid
Sao Mai