Thời trang hẹn hò của Jessica Alba và tình trẻ

Hôm 25/10, tài tử Danny Ramirez đến Australia thăm bạn gái. Cả hai đi dạo ở Gold Coast, Queensland trong trang phục thoải mái với áo dệt kim, quần ngủ, sơ mi, áo ba lỗ và sneakers. Jessica Alba đến đây quay phim hành động The Mark từ đầu tháng 10. Ảnh: Backgrid
Jessica Alba và Danny Ramirez được cho là hẹn hò từ tháng 7 sau khi cô ly hôn nhà sản xuất Cash Warren tháng 2. Người đẹp là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood, nổi tiếng với series Những thiên thần bóng tối, Fantastic Four. Ngoài diễn xuất, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh.
Danny Ramirez là diễn viên Mỹ nổi tiếng với các phim The Falcon and the Winter Soldier, Captain America: Brave New World, Top Gun: Maverick, The Last of Us. Ảnh: The Image Direct
Jessica Alba và Danny Ramirez đi ăn tối ở Tây Hollywood tháng 7. Video: Backgrid
Tờ Instyle khen cả hai đẹp đôi, nhiều lần ghi điểm với cách phối đồ tươm tất, thanh lịch nhưng vẫn gần gũi. Trong một lần đi ăn tối giữa tháng 9, họ cùng chọn áo khoác và quần jeans. Alba lăng xê tông màu nâu hot nhất năm với áo da, túi da lộn đồng điệu giày mũi nhọn. Ramirez phối áo bóng chày với giày Tây. Ảnh: GC Images
Trong một lần khác, Alba thể hiện vẻ nữ tính với bộ đồ lụa mềm và ren mỏng. Bạn trai cô trung thành với các thiết kế đơn giản, năng động gồm quần jeans bạc, áo khoác gió, mũ lưỡi trai. Ảnh: GC Images
"Thiên thần bóng tối" ghi điểm với quần ống suông công sở cạp trễ, khoe vòng eo nhỏ với crop top và áo khoác denim. Tài tử Mỹ cũng chọn áo denim mặc cùng quần kaki, xách túi tote giúp bạn gái. Ảnh: Backgrid
Theo Instyle, cả hai có sở thích đeo kính, giúp vẻ ngoài thêm ấn tượng. Tháng 9, khi tới New York xem thi đấu ở giải Mỹ Mở rộng, họ cùng chọn mốt kính thập niên 1970. Alba phối túi xô với blazer đồng màu. Ramirez diện bộ cánh phom rộng gồm áo polo và quần jeans. Ảnh: Backgrid
Họ mặc tông đen chủ đạo, mang bốt giống nhau khi đi chơi tối ở New York. Ảnh: Backgrid
Trang phục dạo phố của đôi uyên ương với mũ lưỡi trai, kính mắt và cách phối đồ gần giống nhau. Ảnh: Backgrid
Alba diện bộ đồ thể thao, tạo điểm nhấn bằng túi Chanel đỏ. Bạn trai cô dùng kính giả cận theo phong cách mọt sách được Gucci lăng xê những năm trước. Ảnh: The Image Direct
Sao Mai