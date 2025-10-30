Thời trang hẹn hò của Jessica Alba và tình trẻ

Jessica Alba và Danny Ramirez được cho là hẹn hò từ tháng 7 sau khi cô ly hôn nhà sản xuất Cash Warren tháng 2. Người đẹp là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood, nổi tiếng với series Những thiên thần bóng tối, Fantastic Four. Ngoài diễn xuất, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Danny Ramirez là diễn viên Mỹ nổi tiếng với các phim The Falcon and the Winter Soldier, Captain America: Brave New World, Top Gun: Maverick, The Last of Us. Ảnh: The Image Direct