Thời trang du lịch của vợ chồng Brooklyn Beckham

Hôm 4/3, Nicola Peltz tổ chức sinh nhật tuổi 27 cho chồng Brooklyn. Cô gây bất ngờ cho anh bằng hộp bánh donut hồng. Trước đó, cả hai cùng tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm mới tại một vùng ngoại ô. Con trai David Beckham diện sơ mi và quần jeans, vợ anh chọn váy kẻ ngang, bốt tới gối và túi Chanel. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham
Theo Vogue, Saint-Tropez là một trong những địa điểm thường xuyên được cặp sao lựa chọn khi đi nghỉ dưỡng. Thời trang kỳ nghỉ yêu thích của họ hướng đến sự tối giản, đồng bộ màu sắc và mang tinh thần Riviera (miền biển) hiện đại. Ảnh: Backgrid
Nicola thường mặc đi mặc lại váy linen, bikini, crop top, áo yếm, áo quây ngực, váy mini, quần siêu ngắn, trang phục đan móc. Diễn viên kết hợp với các loại dép cục gạch như xỏ ngón, dép đế xuồng để "ăn gian" chiều cao. Ảnh: Backgrid
Brooklyn trung thành với đồ cơ bản màu sắc trung tính như áo phông, sơ mi, quần bermuda, phối dép mules hoặc sneakers, đội mũ lưỡi trai. Ảnh: Backgrid
Trong một lần đi biển, Nicola chọn váy cotton quây ngực và túi cói của Celine. Brooklyn phối áo phông và quần linen màu trắng đồng điệu với trang phục của vợ. Ảnh: Backgrid
Dịp khác, người đẹp Mỹ phối váy đũi với dép bánh mì của Versace, kính thể thao. Brooklyn dùng dây chuyền hình chìa khóa làm điểm nhấn ở cổ và cạp quần. Ảnh: The Direct Image
Elle nhận xét phong cách của cả hai thanh lịch và không phô trương, ăn ý về màu sắc, dễ dàng áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. Ảnh: Backgrid
Trên bờ biển, Brooklyn mang tất và sandals theo phong cách của thập niên 1990. Vợ anh diện bộ cotton với kiểu áo lấy cảm hứng từ corset. Ảnh: Backgrid
Nicola dùng khăn lụa mỏng khi mặc đầm quây ngực, giúp vẻ ngoài thêm duyên dáng. Ảnh: Mega
Diễn viên lăng xê mốt quần capri, phối crop top lông và dép cao gót cổ điển theo phong cách tiểu thư những năm 1960. Brooklyn giữ vẻ thanh lịch với sơ mi trắng và quần kaki. Ảnh: Backgrid
Nicola theo đuổi mốt mặc nội y như trang phục thường với áo ngực và quần bloomer. Brooklyn dùng sơ mi linen làm áo khoác khi diện áo ba lỗ cùng quần tụt. Ảnh: Backgrid
Sao Mai