Thời trang du lịch của vợ chồng Brooklyn Beckham

Hôm 4/3, Nicola Peltz tổ chức sinh nhật tuổi 27 cho chồng Brooklyn. Cô gây bất ngờ cho anh bằng hộp bánh donut hồng. Trước đó, cả hai cùng tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm mới tại một vùng ngoại ô. Con trai David Beckham diện sơ mi và quần jeans, vợ anh chọn váy kẻ ngang, bốt tới gối và túi Chanel. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham