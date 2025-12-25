Thời trang đón Giáng sinh của Sao Việt

Gia đình ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng rủ nhau mặc tông đen - đỏ. Đông Nhi theo đuổi phong cách tối giản trong bộ đầm quây ngực, xuyên thấu.
Kỳ Duyên diện quần thể thao và áo cotton dài tay, tạo vẻ sang trọng bằng mũ Burberry và túi Loewe khi đi mua sắm. Người đẹp dành thời gian ăn tối, đi chơi lễ với Hoa hậu Thiên Ân.
Người mẫu Minh Triệu và Võ Hoàng Yến cùng mặc đồ đôi màu đen theo phong cách quý cô thanh lịch.
Người mẫu Tuyết Lan và con gái cùng mặc váy áo tông trắng, đỏ. Khán giả khen cô xinh đẹp trong chân váy hình quả chuông và giày Chanel.
Trương Quỳnh Anh chọn phong cách Y2K với váy xếp bèo, corset sequin và giày Mary Jane.
Tiểu Vy chọn đầm sequin lấy cảm hứng từ thiên thần.
Ngô Thanh Vân đón Giáng sinh bên gia đình và bạn bè thân thiết. Cô chọn áo blouse thắt nơ đồng điệu với chân váy midi màu đỏ.
Hoa hậu Thanh Thủy phối đồ theo phong cách grunge của thập niên 1990, với tank top dáng váy, bốt cao bồi và dây chuyền hình chữ thập.
Hoa hậu Ngọc Hân tận hưởng thời gian bên con trong bộ cánh giản dị gồm jumpsuit kẻ dáng rộng và blazer.
Quỳnh Anh Shyn tạo vẻ khác biệt bằng bộ váy xếp bèo và giày cao gót méo mó.
