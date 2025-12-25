Thời trang đón Giáng sinh của Sao Việt

Kỳ Duyên diện quần thể thao và áo cotton dài tay, tạo vẻ sang trọng bằng mũ Burberry và túi Loewe khi đi mua sắm. Người đẹp dành thời gian ăn tối, đi chơi lễ với Hoa hậu Thiên Ân.