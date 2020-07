Trên đường phố New York tháng 8/2019, Emily Ratajkowski chọn váy bó sát của The Line by K. Cô mix phụ kiện tông vàng như khuyên tai Jennifer Fisher, kính Rixx, vòng cổ đính kim cương Zoe Lev, nhấn vào túi xách kiêm thắt lưng họa tiết da trăn của Mango.