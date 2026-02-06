Thời trang dạo phố của David Beckham và con gái

David Beckham, 51 tuổi, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. Harper là con út của David và Victoria Beckham. Cô có ba anh trai gồm Brooklyn, Romeo và Cruz.

Gia đình đang có mâu thuẫn kéo dài nhiều tháng qua, đỉnh điểm là lời chỉ trích của con trai cả giữa tháng 1. Brooklyn tố bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ. Nhà Becks hiện vẫn giữ im lặng.