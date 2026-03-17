Thời trang cường điệu trong phim 'Đồi gió hú'

Nhân vật Cathy mặc chiếc corset thít chặt cơ thể, khi cô kết hôn với người đàn ông giàu có nhưng không yêu ở phim "Đồi gió hú".

Bộ phim chuyển thể Wuthering Heights (Đồi gió hú) do Emerald Fennell đạo diễn đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận và giới yêu thời trang. Cuốn tiểu thuyết gốc của nhà văn Emily Brontë được xuất bản lần đầu năm 1847, với dòng thời gian câu chuyện liên tục đan xen giữa năm 1801 và những năm 1770.

Thông thường, các phim cổ trang lấy bối cảnh thời kỳ Georgian ở vùng nông thôn nước Anh gắn liền những bộ trang phục tối màu, phù hợp cảnh hoang dã, bùn lầy, gió mưa lạnh buốt. Tuy nhiên, dưới bàn tay của Jacqueline Durran - nhà thiết kế phục trang từng giành hai giải Oscar cho Anna Karenina và Little Women, giải BAFTA cho Vera Drake, bộ phim đã mang đến một hơi thở khác biệt.

Đạo diễn Fennell, nhà thiết kế Durran và nữ diễn viên chính Margot Robbie tạo nên một thế giới thời trang mang phong cách cường điệu và khiêu khích. Một số chuyên gia nhận xét trang phục của Durran lỗi thời và thiếu mạch lạc về mặt thị giác. Nhưng tạp chí Vogue lại mô tả chúng "hoang dã và tuyệt vời".

Theo Elle, đạo diễn Emerald Fennell không tái hiện cuốn sách một cách trung thực mà tham vọng tạo ra thứ "thực sự đáng sợ, gợi cảm và kinh dị". Góc nhìn này được cho là phù hợp với xu hướng thiết kế phục trang hiện đại trên màn ảnh - nơi tính chính xác về mặt niên đại được nhường chỗ cho sự sáng tạo.

Đạo diễn đã dành hơn một năm thu thập hình ảnh về các thời đại. Tủ đồ của bộ phim được chắt lọc từ trang phục cuối thế kỷ 18, kết hợp thời trang đương đại, hình ảnh từ truyện cổ tích, các tác phẩm điện ảnh Hollywood từ thập niên 1930 đến 1960 như Cuốn theo chiều gió, Phù thủy xứ Oz. Phong cách của những nhà mốt huyền thoại Alexander McQueen hay Thierry Mugler cũng trở thành nguồn cảm hứng lớn trên bảng thiết kế của Durran.

Trang phục của nhân vật Cathy là sự kết hợp của các phong cách thời trang qua nhiều giai đoạn trong lịch sử. Ảnh: Warner Bros.

Điểm nổi bật trong phim là tủ đồ của Cathy (Margot Robbie) với 45-50 bộ xuyên suốt tác phẩm. Cathy của Robbie là một thiếu nữ tóc vàng tràn trề sinh lực. Quần áo của cô mang bảng màu chủ đạo là đỏ ruby và đỏ tía, nổi bật giữa bối cảnh nông trại màu nâu xám. Người đẹp còn diện nhiều chiếc corset thêu tay cầu kỳ, chân váy kẻ caro, áo gilet peplum.

Hai thiết kế ấn tượng của Cathy là đầm cưới và trang phục đêm tân hôn. Dù câu chuyện diễn ra ở thế kỷ 18, chiếc váy cưới của nữ chính lại pha trộn giữa thời trang thời Victoria và thập niên 1950, lấy cảm hứng từ những bức tranh của họa sĩ Franz Xaver Winterhalter và đầm Haute Couture của Charles James năm 1951. Còn váy đêm tân hôn của cô được tạo ra từ giấy bóng kính (cellophane) - một chất liệu mãi đến năm 1908 mới được phát minh. Ý tưởng này bắt nguồn từ bức ảnh một người phụ nữ được gói lại như món quà với chiếc nơ thắt ngang lưng vào thập niên 1950. Chi tiết này truyền tải thông điệp: Cathy tự biến mình thành một món quà trong đêm tân hôn, dâng hiến bản thân trong một lớp vỏ bọc óng ánh.

Đầm cưới của nhân vật Cathy được nhận xét giống trang phục thời hiện đại. Ảnh: Warner Bros.

Sự bất mãn, cảm giác bị mắc kẹt cũng như nỗi đau nội tâm của Cathy còn được lột tả qua việc sử dụng các chất liệu tổng hợp. Điển hình là chiếc váy mang màu đỏ làm từ vải bóng được xử lý bằng nhựa tổng hợp. Thiết kế hòa quyện với mặt sàn cao su đồng màu, tạo ra cảm giác ngột ngạt nhưng thu hút.

Phân đoạn cô trở về Wuthering Heights thăm người cha nát rượu dịp Giáng sinh, Cathy bước đi trong màn tuyết trắng với áo choàng nhung đỏ, bên trong là váy bạc in họa tiết nứt nẻ, mang lại cảm giác lạnh giá. Ở nhiều phân cảnh khác, cô diện màu trắng, nhưng đó không phải là biểu tượng của sự ngây thơ, mà báo hiệu sự cạn kiệt, hình ảnh bóng ma của câu chuyện.

Nhờ sự hợp tác với Elsa Heizmann - giám đốc quan hệ điện ảnh toàn cầu của Chanel, Durran đã được tiếp cận kho lưu trữ của hãng để mang về những món trang sức cổ điển quý hiếm. Nhiều món trong số đó được khâu vào tóc và trang phục của diễn viên.

Trong phim, Margot Robbie đội mũ cói cỡ đại, mũ lông đặc trưng của Nga. Ảnh: Warner Bros.

Theo Vogue, trang sức của Cathy không đơn thuần là đồ trang trí, chúng đóng vai trò như lớp áo giáp bảo vệ. Khi bước chân vào gia tộc Linton giàu có, diện mạo của cô "lột xác" thông qua loạt trang phục bồng bềnh cùng khuyên tai ngọc trai và vương miện pha lê. Những chiếc vòng cổ lớn cô đeo gợi nhớ tới dây xích hay còng tay, thể hiện hình ảnh cô đang tự nhốt mình trong một chiếc lồng vàng không tình yêu. Việc Cathy yêu cầu người hầu Nelly siết chặt chiếc áo corset cô dâu cũng là một phép ẩn dụ cho sự giam cầm, trông giống những vết sẹo trên lưng Heathcliff (Jacob Elordi) từ những trận đòn roi anh hứng chịu khi bảo vệ cô thuở nhỏ.

Nhiều món phụ kiện của nhân vật còn mang đậm tính châm biếm, lạc lõng. Sự xuất hiện của cặp kính râm nhỏ xíu, mũ cói khổng lồ đính hình sao chổi, mũ lông kiểu Nga đều tạo nên một vẻ ngoài hào nhoáng và lố bịch, phản chiếu cảm giác không thuộc về nơi này của Cathy.

Nhân vật Heathcliff trung thành với áo khoác đen dài, sơ mi trắng. Ảnh: Warner Bros.

Bên cạnh một Cathy rực rỡ là gã si tình Heathcliff. Tủ đồ của anh sát với lịch sử thời kỳ Georgian những năm 1800. Phong cách được xây dựng dựa trên nguyên mẫu hình tượng anh hùng Byronic trong văn học Anh, mang hơi hướng "trai hư" kinh điển của điện ảnh. Heathcliff luôn khoác lên mình gam màu tối với áo choàng đen dài, sơ mi trắng mở bung cúc như thời còn là cậu bé chăn ngựa. Chi tiết này cho thấy phong cách nhất quán của nhân vật, giống như tình yêu trước sau như một anh dành cho Cathy. Sự thăng tiến địa vị của Heathcliff được đánh dấu qua chiếc khuyên tai vàng, nhẫn ngón út, bộ suit may đo vừa vặn và chiếc răng vàng, lột xác thành quý tộc phong cách Regency - lãng mạn và cổ điển thời kỳ Nhiếp chính Anh (1811-1820).

Vogue nhận xét trang phục của tuyến nhân vật phụ cũng được cường điệu hóa. Edgar Linton (Shazad Latif), thương gia buôn vải giàu mới nổi, mặc vest có phom cắt chuẩn quý tộc thời Victoria được làm từ vải bóng, phô trương sự giàu có. Ngược lại, em gái anh Isabella (Alison Oliver) lại là hiện thân của sự điệu đàng, lập dị từ thập niên 1860. Tủ đồ của cô chìm ngập trong màu hồng kẹo ngọt, những bộ váy diêm dúa đính đầy ruy băng, ren và nơ, mang lại hình ảnh của một cô búp bê trẻ con, ngây ngô.



Tạp chí Elle cho rằng sự xuất sắc của Jacqueline Durran nằm ở chỗ cô không dùng thời trang để làm dịu đi sự khốc liệt của nguyên tác. Bề mặt lấp lánh của váy áo, sự đắt đỏ phô trương và bảng màu nổi đều nhằm khoét sâu vào sự tàn nhẫn, thói hám danh, khao khát dục vọng - những thứ có khả năng biến con người thành những kẻ hoang dại.

Sao Mai