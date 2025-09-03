Thời trang của sao đi xem giải Mỹ Mở rộng

Tạp chí Vogue khen tài tử Rami Malek mặc đẹp trong bộ cánh tông đen trắng của Ralph Lauren, gồm quần baggy, sơ mi da lộn và khăn lụa họa tiết cổ điển.

Giải quần vợt Mỹ Mở rộng do Hiệp hội Quần vợt Mỹ tổ chức hàng năm tại Queens, New York. Đây là giải đấu thứ tư và cũng là giải cuối cùng trong bốn giải Grand Slam, thu hút những tên tuổi lớn nhất thế giới trong giới thể thao và nhiều lĩnh vực khác. Năm nay, các trận đấu kéo dài từ ngày 24/8 đến 8/9. Từ đầu tháng 9, nhiều ngôi sao lần lượt tới cổ vũ những màn thi đấu quan trọng.