Thứ tư, 3/9/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ tư, 3/9/2025, 11:19 (GMT+7)

Thời trang của sao đi xem giải Mỹ Mở rộng

Tài tử Rami Malek, người mẫu nội y Emily Ratajkowski và nhiều sao hội tụ tại giải đấu tennis đình đám thế giới.

Tạp chí Vogue khen tài tử Rami Malek mặc đẹp trong bộ cánh tông đen trắng của Ralph Lauren, gồm quần baggy, sơ mi da lộn và khăn lụa họa tiết cổ điển.

Giải quần vợt Mỹ Mở rộng do Hiệp hội Quần vợt Mỹ tổ chức hàng năm tại Queens, New York. Đây là giải đấu thứ tư và cũng là giải cuối cùng trong bốn giải Grand Slam, thu hút những tên tuổi lớn nhất thế giới trong giới thể thao và nhiều lĩnh vực khác. Năm nay, các trận đấu kéo dài từ ngày 24/8 đến 8/9. Từ đầu tháng 9, nhiều ngôi sao lần lượt tới cổ vũ những màn thi đấu quan trọng.

Anh ngồi xem cùng cựu tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour. Anna tiếp tục trung thành với phong cách quen thuộc - đầm midi in hoa kín đáo và kính râm. Ảnh: USTA

Người mẫu Emily Ratajkowski phối cardigan, váy mini và giày thể thao.

Nhóm nhạc Hàn Quốc Le Sserafim diện phong cách học đường với tông trắng và xanh navy. Ảnh: Emirates

Lindsay Lohan chọn đầm hoa hồng của Khaite, áo khoác dáng dài đơn giản và sandals cao gót.

Diễn viên Elizabeth Banks cũng diện váy giống hệt với blazer màu nâu và giày loafer. Ảnh: Chandon

Người mẫu Ashley Graham diện tông kem, nâu gồm đầm tối giản, áo khoác da và túi mini.

Vera Wang tôn dáng mảnh mai trong đầm tối giản do bà thiết kế. Ảnh: Instagram Vera Wang

Ca sĩ Ciara diện phong cách sporty chic, đến cổ vũ giải đấu cùng hai con.

Ca sĩ H.E.R thể hiện vẻ bụi bặm bằng mốt quần bẩn của Acne Studios và sơ mi lụa.

Vợ chồng diễn viên John Mulaney, Olivia Munn ghi điểm bằng phong cách thanh lịch, cổ điển.

Vận động viên Simone Biles tạo điểm nhấn cho bộ đồ thể thao của Athleta bằng bộ phụ kiện màu bạc gồm giày cao gót mũi nhọn và túi Dior.

Sao Mai
Ảnh: GC Images

  Trở lại Giải tríTrở lại Giải trí