Thời trang của Kris Jenner và bồ trẻ

Trong một tập của series "Keeping Up With The Kardashians" phát sóng mới đây, Kris Jenner chia sẻ về mối quan hệ tình cảm của bà và Corey Gamble. Bà nói: "Tôi nghĩ đó là phản ứng hóa học. Một sự bùng nổ giữa chúng tôi. Corey là một chàng trai thực sự tuyệt vời".

Kris và Corey hẹn hò từ năm 2014 khi quen nhau trong một bữa tiệc tại Italy. Corey sinh năm 1980, bằng tuổi con gái Kim Kardashian của Kris Jenner. Anh từng làm nhân viên quản lý tour diễn của Justin Bieber. Hai người hiện sống tại biệt thự ở California và tham gia chương trình truyền hình thực tế của gia đình Kardashian. Corey có hơn một triệu người theo dõi trên Instagram và sở hữu khối tài sản ròng khoảng 3 triệu USD. Ảnh: BFA.