Thời trang chơi tennis của Mai Phương Thúy

Hoa hậu còn tập thêm yoga, gym cùng huấn luyện viên hoặc chạy bộ. Cô cho biết từng vài lần bị khán giả chê ngoại hình tăng cân. Nhờ tập luyện, cô sớm lấy cải thiện vóc dáng, tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

Mai Phương Thúy, 36 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau khi nổi tiếng, cô hoạt động nhiều ở mảng thời trang, đóng phim. Trở lại showbiz hai năm qua, cô làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời. Người đẹp hiện sống một mình tại TP HCM, gia đình cô ở Hà Nội.