Thời trang chơi tennis của Mai Phương Thúy

Cuối tháng 8, hoa hậu tổ chức giải quần vợt mang tên mình, mục đích kết nối những người yêu thể thao, đồng thời gây quỹ hỗ trợ vận động viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trên sân đấu, người đẹp gây chú ý với vẻ ngoài năng động.
Cô cho biết gắn bó tennis nhiều năm qua, tập luyện để duy trì thể lực, vóc dáng. Người đẹp thường chọn trang phục chất liệu co giãn bốn chiều, tạo cảm giác thoải mái khi vận động.
Mai Phương Thúy sắm nhiều áo thun, chân váy cùng phom dáng để thay đổi. Cô thích trang phục thể thao gam màu pastel, đơn sắc.
Váy ôm lệch vai là lựa chọn thường xuyên của hoa hậu.
Cô mặc crop top thể thao kết hợp váy nhiều lớp trong một lần ra sân.
Cô còn chuẩn bị dụng cụ bảo hộ như giày, tất để đảm bảo an toàn. Người đẹp thường để tóc tự nhiên, trang điểm nhẹ.
Vẻ sành điệu xen lẫn gợi cảm của Mai Phương Thúy trong kiểu áo lệch vai phối mốt quần giả váy.
Hoa hậu thường ra sân cùng hội bạn vào mỗi chiều. Cô theo dõi sát các giải đấu quần vợt trên thế giới, mến mộ vận động viên Novak Djokovic.
Vẻ năng động của Mai Phương Thúy khi gắn bó thể thao.
"Nhờ duy trì thói quen tập luyện, tôi có tinh thần sảng khoái, tránh stress", cô nói.
Hoa hậu còn tập thêm yoga, gym cùng huấn luyện viên hoặc chạy bộ. Cô cho biết từng vài lần bị khán giả chê ngoại hình tăng cân. Nhờ tập luyện, cô sớm lấy cải thiện vóc dáng, tự tin khi xuất hiện trước công chúng.
Mai Phương Thúy, 36 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau khi nổi tiếng, cô hoạt động nhiều ở mảng thời trang, đóng phim. Trở lại showbiz hai năm qua, cô làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời. Người đẹp hiện sống một mình tại TP HCM, gia đình cô ở Hà Nội.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp