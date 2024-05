Thời trang bình dân của Công chúa Charlotte

Theo People, tủ đồ của công chúa có nhiều váy Amaia - thương hiệu bình dân của Chelsea (Anh), hoặc The Little White Company chất liệu cotton thoáng mát, màu sắc trang nhã, váy hoa xanh Little Alice của London (Anh) có giá 55 bảng (1,7 triệu đồng). Ảnh: Celebmafia