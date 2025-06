Thời trang bầu của Tuyết Lan

Người mẫu kết hợp áo phông, quần jeans, túi Birkin của Hermes trong một lần dạo phố đầu tháng 4. Tuyết Lan cho biết cô thích các món đồ cơ bản vì chúng tiện dụng và không lỗi mốt.

Tuyết Lan nổi tiếng khi trở thành Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010. Năm 2011, người đẹp sang Singapore lập nghiệp và giành quán quân Asian Model Search 2011. Cô từng catwalk cho show Louis Vuitton và nhiều show ở New York Fashion Week. Người đẹp hiện quản lý công ty và đào tạo người mẫu Mod Management do cô sáng lập.