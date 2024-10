Thời trang bầu của minh tinh Margot Robbie

Từ khi mang thai, Robbie thường chọn đầm maxi đơn sắc chất liệu co giãn. Cô cũng hạn chế đi giày cao gót, mang giày dép bệt để tránh đau mỏi. Ảnh: Backgrid

Margot Robbie ở buổi ra mắt 'My Old Ass'

Hôm 9/9, tại sự kiện ra mắt My Old Ass - phim do cô sản xuất, Robbie diện váy bodycon trễ vai màu xám phối sandals quai mảnh. Video: AP