Thời tiết đẹp dịp Tết Dương lịch 2024

Miền Bắc và Nam trời khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, trong khi đó một số tỉnh thành ở miền Trung dự báo có mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc những ngày tới nằm sâu trong khối không khí lạnh suy yếu, độ ẩm không khí dưới 60%, trời nắng hanh, đêm và sáng có sương mù. Ô nhiễm không khí ở mức cao do bụi không có điều kiện khuyếch tán.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 31/12 khoảng 18-27 độ, sang đầu năm 2024 ban ngày giảm xuống 24-25 độ, ban đêm 16-18 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 10-18 độ C.

Miền Trung có sự phân hóa thời tiết theo địa hình. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh những ngày tới thời tiết gần giống miền Bắc, thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 24-25 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi do tác động của gió đông yếu nên có mưa rào về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 18-21 độ, cao nhất 22-25 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi những ngày tới ban đêm 19-22 độ, ngày 26-28 độ; từ Bình Định đến Bình Thuận ít mưa, trời nắng 28-31 độ C.

Bình Định tổ chức bắn pháo hoa vào đêm 31/12. Ảnh: Văn Linh

Nam Bộ dịp Tết Dương lịch sáng có sương mù, ngày trời nắng 30-33 độ C. Tây Nguyên trời cũng sẽ ít mưa, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 27-30 độ C.

Năm 2023 sắp khép lại với một số kỷ lục thời tiết. Ngày 6/5, trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) nóng 44,1 độ C và ngày 7/5 Tương Dương (Nghệ An) nóng với 44,2 độ C, cao nhất trong chuỗi số liệu ngành khí tượng ghi nhận được.

5 tháng đầu năm miền Bắc trải qua hạn hán, sông hồ ít nước, thủy điện phải phát điện cầm chừng. Cả năm có 5 cơn bão, 3 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam và không cơn bão nào đổ bộ.

Gia Chính