Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4

Miền Bắc trải qua hai ngày 30/4 và 1/5 nắng, Hà Nội dao động 22-29 độ C; miền Nam có mưa giông vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao, đêm qua miền Bắc có mưa rào và giông. Hôm nay, mưa chỉ còn tập trung ở một số tỉnh miền núi phía bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai.

Hai ngày tới (30/4 và 1/5), miền Bắc giảm mưa, trời nắng. Đến ngày 2/5, đới gió Đông Nam hoạt động mạnh, khu vực này lại có mưa giông và kéo dài đến 3/5.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày 30/4 Hà Nội dao động 22-28 độ, đến 1/5 nhích lên 25-29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay chỉ 12-19 độ, cuối tuần cao nhất ngày tăng lên 21 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Bình hôm nay tiếp tục mưa rào và giông do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao, lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 120 mm/24 giờ.

Từ ngày 30/4 trở đi, thời tiết chủ đạo ở miền Trung là nắng, riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày 2/5 có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất ngày dưới 34 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang trải qua mùa mưa, những ngày nghỉ lễ thời tiết theo quy luật ngày nắng, chiều tối có mưa giông. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 29-33 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Dự báo của cơ quan khí tượng, tháng 5 số đợt không khí lạnh giảm, số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng so với tháng 4. Trung và Nam Trung Bộ phổ biến có mưa giông cục bộ về chiều tối.

Gia Chính