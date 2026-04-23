Thời tiết cả nước dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Đoàn lễ đức quốc tổ Lạng Long Quân ngày 22/4. Ảnh: Xuân Hoa

Trang Accuweather của Mỹ dự báo hai ngày cuối tuần này Hà Nội dao động 23-29 độ C, khả năng giông 33%, mật độ mây 70%. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 15-23 độ C; Việt Trì (Phú Thọ), nơi tổ chức lễ giỗ Tổ, 22-30 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế trong ngày 25/4 vẫn có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, giông mạnh, nhiệt độ 31-33 độ C. Sang ngày 26/4, mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng, nền nhiệt tăng nhẹ nhưng chưa xuất hiện nắng nóng, phổ biến 32-35 độ C.

Với duyên hải Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Nha Trang, hai ngày 25-26/4 trời ít mưa, nhiệt độ khoảng 32-34 độ C, thuận lợi cho du lịch.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dịp nghỉ lễ trời nắng, trong đó Tây Nguyên cao nhất 32-35 độ C, Nam Bộ 34-36 độ C. Nắng nóng xuất hiện diện rộng vào khoảng 12h-15h, song chưa tới mức gay gắt.