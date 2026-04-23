Thời tiết cả nước dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc từ ngày 23/4 xuất hiện mưa rào và giông do tác động của không khí lạnh yếu, nền nhiệt giảm 3-5 độ C so với những ngày trước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 24-26/4, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định, trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời tạnh ráo, nhiệt độ phổ biến dưới 29 độ C.
Các địa phương như Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa rào vào chiều tối và đêm. Người dân nên ưu tiên các hoạt động vui chơi, tham quan vào ban ngày; chủ động theo dõi thời tiết, đề phòng mưa giông nếu tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi tối.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo hai ngày cuối tuần này Hà Nội dao động 23-29 độ C, khả năng giông 33%, mật độ mây 70%. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 15-23 độ C; Việt Trì (Phú Thọ), nơi tổ chức lễ giỗ Tổ, 22-30 độ C.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế trong ngày 25/4 vẫn có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, giông mạnh, nhiệt độ 31-33 độ C. Sang ngày 26/4, mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng, nền nhiệt tăng nhẹ nhưng chưa xuất hiện nắng nóng, phổ biến 32-35 độ C.
Với duyên hải Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Nha Trang, hai ngày 25-26/4 trời ít mưa, nhiệt độ khoảng 32-34 độ C, thuận lợi cho du lịch.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dịp nghỉ lễ trời nắng, trong đó Tây Nguyên cao nhất 32-35 độ C, Nam Bộ 34-36 độ C. Nắng nóng xuất hiện diện rộng vào khoảng 12h-15h, song chưa tới mức gay gắt.
Riêng TP HCM, hai ngày 25-26/4 trời không mưa, nắng nóng vào buổi trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C.
Dự báo xa, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, miền Bắc tiếp tục mưa rào và giông vài nơi, sau đó từ 1 đến 3/5 trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ; một số nơi vẫn có khả năng xảy ra nắng nóng.
Năm 2026, giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật 26/4, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai 27/4, tạo kỳ nghỉ ba ngày (25-27/4). Dịp này nằm sát kỳ nghỉ 30/4-1/5 nên nhiều người lựa chọn nghỉ nối dài, hình thành chuỗi du lịch kéo dài gần một tuần.
>>Xem chi tiết dự báo thời tiết 7 ngày tới.
Gia Chính