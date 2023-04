Thời tiết ba miền dịp nghỉ lễ 30/4 thế nào?

Miền Bắc và Trung có mưa rải rác trong ngày 29-30/4 do không khí lạnh tràn về, những ngày sau cao nhất 35 độ C; miền Nam và Tây Nguyên nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh đang di chuyển xuống, ngày 29/4 sẽ tràn đến miền Bắc, gây mưa giông, nền nhiệt giảm. Thấp nhất ở Đông Bắc Bộ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, cao nhất 29-30 độ C. Một số nơi mưa 30-50 mm trong 24 giờ.

Sang ngày 30/4, mưa còn xuất hiện vài nơi. Các ngày 1-3/5, miền Bắc ban ngày nắng, chiều tối có mưa rào, giông vài nơi. Riêng Tây Bắc Bộ hai ngày 2-3/5 nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất lên 35 độ C.

Người Hà Nội trong đợt nắng nóng trung tuần tháng 3. Ảnh: Phạm Chiểu

Trang Accweather của Mỹ nhận định Hà Nội các ngày 29/4-2/5 dao động 21-30 độ, đến ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ nắng nóng 35 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày 29/4 là 16-26 độ, những ngày sau 13-22 độ C.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối 29/4 đến 30/4 có mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 1-3/5, miền Trung mưa rào, giông vài nơi, ngày trời nắng. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 2-3/5 nắng nóng cục bộ.

Cụ thể, TP Huế hai ngày đầu nghỉ lễ nhiệt độ 26-33, các ngày sau tăng dần, cao nhất 35 độ C. TP Đà Nẵng thấp nhất 25-26 độ, cao nhất 31-34 độ; TP Nha Trang (Khánh Hòa) dao động 25-33 độ C.

Không khí lạnh khiến vịnh Bắc Bộ có gió mạnh đông bắc mạnh cấp 4-5, sóng biển cao 1-2 m, biển động.

Nam Bộ và Tây Nguyên 5 ngày nghỉ lễ chiều tối có mưa rào, giông vài nơi, ngày nắng nóng. TP HCM dao động 26-36 độ; Đà Lạt (Lâm Đồng) 16-27 độ C.

Năm nay người lao động sẽ được nghỉ lễ 30/4-1/5 và giỗ Tổ Hùng Vương 5 ngày liên tục từ 29/4 đến 3/5.

Lịch nghỉ lễ dịp 30/4. Đồ họa: Tiến Thành

Gia Chính