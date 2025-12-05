Thời thiếu nữ của 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh

Diễn viên Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh nói xúc động khi gặp ảnh bà thời vô tư, hồn nhiên.

Nghệ sĩ 75 tuổi đăng trên trang cá nhân các bức hình bà vô tình nhìn thấy trên một fanpage. Bấy giờ, Lưu Hiểu Khánh ở tuổi niên thiếu, tết hai bím tóc. Vẻ đẹp minh tinh thời trẻ thu hút hàng nghìn bình luận: "Cô gái có hàm răng thẳng đều, thật hâm mộ", "Nụ cười tỏa nắng", "Những bức ảnh hiếm có".

Lưu Hiểu Khánh khi chưa làm diễn viên. Ảnh: Weibo

Bà sinh ở Trùng Khánh, từ nhỏ say mê âm nhạc, 13 tuổi, Lưu Hiểu Khánh học piano và đàn tam thập lục. Năm 1971, bà vào đoàn kịch nói ở tỉnh Tứ Xuyên, 4 năm sau, bà chuyển sang đóng phim điện ảnh, truyền hình.

Trên Douyin, Lưu Hiểu Khánh nói bà không biết tuổi thật vì hồi nhỏ gia đình không chú trọng làm giấy tờ khai sinh. Hiện, theo giấy tờ, nghệ sĩ sinh năm 1950, bà cũng đồng tình năm sinh này vì cảm thấy bản thân phù hợp tính cách người tuổi Dần.

Lưu Hiểu Khánh thời thiếu nữ. Ảnh: Weibo

Lưu Hiểu Khánh chưa một lần gặp cha, cũng không biết ông là ai. Diễn viên theo họ mẹ, lớn lên trong đòn roi. Ngược lại với mẹ, bà ngoại của Lưu Hiểu Khánh dịu dàng, chăm sóc cháu từng ly từng tí. Nghệ sĩ nói: "Dù hiền hay nghiêm khắc, họ đều là người thân mà tôi vô cùng thương yêu, tôi rất nghe lời bà và mẹ".

Mẹ của Lưu Hiểu Khánh đi bước nữa, bà cho biết cha dượng đối xử tốt với gia đình, ông là người ôn tồn nhất mà bà từng gặp. Dù đối diện chuyện gì, cha dượng cũng lạc quan, nghĩ cho người khác trước cho bản thân.

Lưu Hiểu Khánh tại sự kiện cuối tháng 11. Ảnh: Mtime

Lưu Hiểu Khánh là nghệ sĩ huyền thoại của làng nghệ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn. Khi ở đỉnh cao danh tiếng, năm 2002, bà bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế, phải ngồi tù 442 ngày. Nhờ tài năng diễn xuất, sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh dần lấy lại vị trí diễn viên chính. Những năm gần đây, bà đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình, tham gia sự kiện.

Tạo hình Lưu Hiểu Khánh từ trẻ đến già trong Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh trong "Võ Tắc Thiên" 1994. Video: Bilibili

Đầu năm, Lưu Hiểu Khánh ra mắt phim ngắn Hôn nhân ngọt ngào tuổi 50, đóng cặp Cảnh Đại Dũng - diễn viên kém bà 30 tuổi. Trên Ifeng, Cảnh Đại Dũng nói về trải nghiệm hợp tác Lưu Hiểu Khánh: "Chị ấy vẫn toát được vẻ trẻ trung như thiếu nữ. Quá trình làm việc, tôi có thể cảm nhận nét thiếu nữ của chị ấy ở ngữ khí và một số biểu cảm nhỏ".

Như Anh (theo Sohu)