Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hương Khê cho biết, hơn 1.000 ha bưởi bị ngập trị giá khoảng 300 tỷ đồng; nếu trời tiếp tục mưa thì phần lớn diện tích bưởi này sẽ mất trắng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 3 ngày qua các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to với lượng phổ biến 250-450 mm, một số trạm mưa lớn, như: Vinh (Nghệ An) 430 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 490 mm; Trường Sơn (Quảng Bình) 530 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 520 mm...