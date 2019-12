Phố Vĩnh Hồ có nhiều hàng quán sử dụng bếp than tổ ong. Chủ một cửa hàng nói: "Giá than tổ ong khá rẻ, chỉ 3.000 đồng/viên. Dùng than có thể đun được nhiều ấm nước, ninh thức ăn. Sau này thành phố cấm hẳn than tổ ong thì chúng tôi sẽ chuyển sang bếp gas".