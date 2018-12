Vào rừng tìm bò bị lợn cắn bất tỉnh

Chiều 7/9, bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết ông Lương Văn An (50 tuổi, trú bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) đang nằm điều trị tại bệnh viện với hơn chục vết thương trên cơ thể do lợn rừng gây ra.

Theo lời kể của ông An, nhiều ngày trước gia đình có một con bò thả ở rừng bị thất lạc, vì vậy chiều 6/9 ông vào khu rừng gần nhà đi tìm. Khoảng 16h chiều, khi tới đoạn đường rừng cách khu dân cư gần nửa cây số, bất ngờ một con lợn rừng ước chừng hơn một tạ xộc tới tấn công.

"Không thể thoát thân, tôi bị con vật cắn vào tay, chân, húc vào người liên tục với nhiều vết trầy xước rồi lịm dần đi lúc nào không biết", ông An kể lại.

Bất tỉnh hơn một giờ đồng hồ, ông An mới được người thân phát hiện đưa tới viện cấp cứu.

Ông Lương Văn An đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần ổn định. Ảnh: Vi Mận.

Ông Vi Văn Thủy, Trưởng Công an xã Lượng Minh cho biết, khoảng một giờ đồng hồ trước khi ông An bị lợn rừng tấn công, một phụ nữ cùng xã đi lấy măng qua khu vực này cũng bị lợn rừng húc vào người, song may mắn thương tích nhẹ không phải nhập viện.

Hải Bình

