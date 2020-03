TP HCM tìm người từng chơi ở quán bar Buddha

Phi công quốc tịch Anh - "Bệnh nhân 91", từng chơi ở bar Buddha trên đường Thảo Điền, quận 2, nên những người từng đến đây trong 14 ngày có thể nhiễm nCoV.

Trưa 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM kêu gọi những người từng đến quán bar Buddha, số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, trong vòng 14 ngày qua nhanh chóng đến cơ quan y tế gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ngoài ra, những người đã tiếp xúc với khách hàng quán bar trong thời gian này cũng cần được kiểm tra sức khỏe.

"Bệnh nhân 91" (43 tuổi, phi công hãng Vietnam Airlines) ngụ căn hộ A23.02 chung cư The Ascent, phường Thảo Điền. Khu vực này đã bị phong toả, cách ly.

Bar Buddha trên đường Thảo Điền. Ảnh: Buddha.

Trả lời VnExpress, bác sĩ Trương Thanh Trung (Giám đốc Trung tâm y tế quận 2) cho biết đang phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố rà soát, lập danh sách những người đã từng đến quán bar này để cách ly. Cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra camera trong quán bar để xác định những người đã có mặt ở quán bar từ 14 ngày trước để phân loại người tiếp xúc gần và tiếp xúc xa.

"Số lượng người ước tính rất đông. Riêng nữ nhân viên quầy pha chế - người tiếp xúc gần phi công quốc tịch Anh, cùng nhóm bạn ông này, đã được cách ly", ông Trung nói.

"Bệnh nhân 91" từ Anh đến Việt Nam hôm 8/3, có triệu chứng sốt, ho từ ngày 16/3 và tự đi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khám. Sở Y tế và UBND quận 2 đã làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines để xác định hành trình của ông này.

Liên quan đến bệnh nhân này, 3 cán bộ Công an phường Thảo Điền đã được đưa đi cách ly ở Cần Giờ vì từng giải quyết thủ tục đăng ký tạm trú cho phi công Anh; một số cán bộ Công an khác ở phường Bình An cũng phải cách ly tại nhà vì bệnh nhân này từng đến trình báo bị mất trộm trước đó.

Hữu Công