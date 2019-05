Tổng công ty Điện lực miền Bắc tăng cường giải pháp tiết kiệm điện hè 2019

Tính đến ngày 20/3, toàn EVNNPC đã có 161 khách hàng thỏa thuận tham gia với khả năng điều chỉnh đến 20% công suất sử dụng lớn nhất.

Tiết kiệm điện khu vực phía Bắc: Lan tỏa từ người dân đến doanh nghiệp

Là giáo viên nghỉ hưu ở khu vực Đò Quan (TP Nam Định), ông Phạm Văn Tiến cho biết gia đình hiện có 4 thế hệ cùng chung sống. Nhà đông người nên sản lượng tiêu thụ điện khá lớn, nhất là mùa hè sử dụng nhiều thiết bị điện. Có tháng hóa đơn tiền điện lên tới 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm vừa rồi, nhờ có sự tuyên truyền tiết kiệm điện, ông dần ý thức về việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi xây nhà mới, ông đã nghiên cứu thiết kế nhà có giếng trời thoáng, lấy được ánh sáng và gió. Đồng thời, ông đầu tư mua sắm các thiết bị có dán nhãn năng lượng để tiết kiệm điện. Các phòng sinh hoạt chung đều có automat riêng để khi không dùng sẽ ngắt điện toàn bộ. Giải pháp này vừa an toàn phòng chống cháy nổ, vừa tiết kiệm.

Ông Phạm Văn Tiến (Đò Quan.TP Nam Định) đánh giá rất cao sự tuyên truyền của ngành Điện,

Không chỉ có người dân, các doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn đầu tư các công nghệ mới để tiết giảm chi phí điện năng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Phùng Đình Thông – Giám đốc công ty TNHH Thắng Lợi (cụm CN An Xá, TP Nam Định) cho biết, hoạt động trong lĩnh vực đúc thép, sản lượng điện tiêu thụ những năm gần đây dao động từ 10-12 triệu kWh/năm và chiếm từ 7-10% giá thành sản phẩm. Nếu không có giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, sức cạnh tranh của Công ty sẽ giảm.

Được sự tư vấn của Công ty Điện lực Nam Định, năm 2018, Công ty TNHH Thắng Lợi đã đầu tư các công nghệ mới, có hiệu suất năng lượng cao như dây chuyền đúc tự động Disamatic - Công nghệ Đan Mạch; dây chuyền Alphaset - Công nghệ Anh; Dây chuyền đúc hút chân không; công nghệ đúc CO2; ưu tiên sản xuất vào giờ thấp điểm, nhằm hưởng giá điện thấp, tiết kiệm chi phí hiệu quả...

"Với lò nấu công nghệ cũ, thời gian đúc một mẻ thép cần đến 2,5 giờ; còn với công nghệ mới, thời gian đúc thép giảm 1/2. Được áp dụng từ tháng 10/2018, theo tính toán sơ bộ, công nghệ lò đúc mới không chỉ nâng cao năng suất mà còn góp phần tiết kiệm 10% điện năng tiêu thụ", ông Thông cho hay.

,Công nhân điện PC Nam Định hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho công ty Thắng Lợi.

Còn Công ty TNHH Giầy Annora (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) - doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, là doanh nghiệp được Bộ Công Thương trao giải thưởng Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018.

Ông Derek Grundy - Phó Giám đốc Nhà máy (Công ty THNH Giày Nanora) cho biết, những năm qua, Công ty đã đầu tư thay thế máy nén khí cũ bằng hệ thống nén khí mới có hiệu suất năng lượng cao; sử dụng máy sưởi dầu sinh khối; thay thế hệ thống đèn Led chiếu sáng... Đặc biệt, Công ty cũng đã đầu tư hệ thống kiểm soát, tính toán chi tiết tình hình tiêu thụ năng lượng ở từng khu vực, bộ phận.

Những kết quả nói trên là nhờ các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện được triển khai đồng loạt và thường niên trên địa bàn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc như: "Thi đua Gia đình tiết kiệm điện"; "Trường học tiết kiệm điện"; "Tuyến phố tiết kiệm điện; chiến dịch Giờ trái đất... Các chương trình đã thu hút hàng triệu hộ dân tham gia, thông qua chương trình đã giúp người dân hiểu biết về cách sử dụng điện hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất.

Tăng cường nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong năm 2019

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, quản lý trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm hàng năm trên 12%, nên công tác tiết kiệm điện được Tổng công ty đặc biệt chú trọng. Với tỷ trọng phụ tải điện của khối khách hàng công nghiệp chiếm gần 2/3 tổng sản lượng thương phẩm toàn EVNNPC nên việc sử dụng điện của khối khách hàng này ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống điện.

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc.

Chi phí điện ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nếu không tìm cách tiết kiệm điện, giá thành tăng lên, sức cạnh tranh của sản phẩm giảm xuống, Do đó, các Công ty điện lực từng địa phương tích cực tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư mua sắm lắp đặt các trạm biến áp có công nghệ cao, đảm bảo chất lượng điện, vừa an toàn; tư vấn sử dụng thiết bị có hiệu suất, tuổi thọ cao; thay thế bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện; hay hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật vận hành thiết bị an toàn; hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp... Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được rằng, mỗi doanh nghiệp cùng nhau tiết kiệm điện sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho chính mình mà cho cả quốc gia.

Bên cạnh các doanh nghiệp, EVNNPC cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới các hộ gia đình, người dân các chủ trương, quy định của Chính phủ về các quy định của Pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các quy định xử phạt khi không thực hiện.

Trong số các biện pháp có thể kể đến in ấn và phát các tờ rơi quảng bá, cẩm nang, cuốn "Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"; niêm yết tại các điểm giao dịch khách hàng các văn bản pháp luật về tiết kiệm điện. Ngoài ra, EVN miền Bắc cũng tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng đối tượng khách hàng. Sắp tới, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của hơn 300 trạm 110 kV cũng sẽ được thay thế sang hệ thống đèn LED, đại diện Tổng công ty cho hay.

Năm 2019, bên cạnh những hoạt động vẫn triển khai thường niên, EVNNPC sẽ tập trung triển khai chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM) và chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, Tổng công ty sẽ hướng đến đối tượng là các khách hàng lớn (có sản lượng điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh trở lên) để tuyên truyền, vận động tham gia chương trình DR, tiết giảm phụ tải trong những thời gian cao điểm của hệ thống.

Tính đến cuối tháng 3/2019, đã có hơn 200 khách hàng thỏa thuận tham gia chương trình DR của EVNNPC, trong đó Samsung Việt Nam là một trong những đơn vị điển hình. Tổng công ty đặt ra mục tiêu, sẽ tiết giảm trên 300 MW trong năm 2019.

Dự kiến năm 2019, EVNNPC sẽ tiếp tục triển khai 303 dự án chống quá tải trung hạ áp với tổng mức đầu tư 2.273.585 triệu đồng, 42 dự án 110kV trên toàn bộ địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm nâng cao năng lực lưới điện, cấp điện an toàn ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (19006769) sẽ bố trí lực lượng giao dịch viên đi ca tại các bộ phận, tiếp nhận và trả lời email trong vòng 24h. Hoạt động điện lưới được cập nhật thường xuyên, đăng tải liên tục lịch cắt điện, sự cố lưới điện và các thông tin liên quan khác trên trang Website cskh.npc.com.vn.

Gia Hoàng