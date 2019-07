Thượng úy CSGT dần bình phục sau vụ tông xe

Bác sĩ xác định vết nứt đốt sống cổ, chảy máu màng não của thượng úy Nguyễn Trọng Quý (Hải Phòng) không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều 10/7, sau một ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, thượng úy Nguyễn Trọng Quý (41 tuổi) đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc, vùng cổ được nẹp cố định.

Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Văn Tập cho biết, anh Quý bị rạn một đốt sống cổ, chứ không phải vỡ như thông tin ban đầu, chảy máu màng não và trật khớp tay. Những tổn thương này không nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình (áo nâu) thăm hỏi thượng úy Nguyễn Trọng Quý. Ảnh: VL

Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão), người chạy xe máy Air Blade tông trúng thượng úy Quý, đã được công an huyện An Lão chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Kiến An, sau khi xuất hiện tổn thương ở đỉnh đầu.

Thời điểm gây tai nạn, Thắng lái xe tốc độ 61 km/h, trong khi tỉnh lộ 354 qua khu vực dân cư chỉ được phép chạy dưới 50 km/h. Công an TP Hải Phòng đang chờ kết quả giám định thương tích của thượng úy Quý để làm căn cứ xử lý Thắng.

11h trưa 9/7, tổ cảnh sát giao thông Công an huyện An Lão (Hải Phòng) làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354, đoạn qua xã Mỹ Đức (huyện An Lão). Phát hiện thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, thượng úy Nguyễn Trọng Quý ra hiệu dừng xe, nhưng bị người này lao xe vào.

Cú tông mạnh khiến thượng úy Quý ngã sấp xuống đường, bất tỉnh.