Lũ quét tràn qua ruộng vườn của người dân.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, đến 7h sáng nay, mưa lũ, sạt lở đất tại miền núi phía Bắc đã làm 19 người chết (Hà Giang 5 người chết do sập nhà; Lai Châu 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi); 11 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn; 12 người bị thương.