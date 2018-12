Thủ tướng nhất trí chủ trương xây cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn

Thủ tướng: 'Không để người dân phải đưa phong bì khi đi xin việc'

Chiều 24/11, tại cuộc làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đề xuất Chính phủ, xin chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc nối Cao Bằng với Lạng Sơn (tuyến Trà Lĩnh – Đồng Đăng) dài khoảng 115 km.

Lãnh đạo địa phương kỳ vọng, tuyến cao tốc này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh có 333 km đường biên giới với Trung Quốc mà còn nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí chủ trương đầu tư dự án này, coi đây là đột phá giúp Cao Bằng tiến lên. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, cần tổ chức hội nghị bàn sâu hơn về dự án này như hướng tuyến, cơ cấu nguồn vốn.

Chia sẻ khó khăn của Cao Bằng khi có tỉ lệ hộ nghèo cao thứ hai cả nước, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, du lịch cần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mang bản sắc Cao Bằng. Địa phương cần phấn đấu thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng để xuất khẩu; tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu chính ngạch, chú trọng đầu tư logistic.

Thủ tướng cho rằng Cao Bằng cần có các giải pháp thúc đẩy sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, thay đổi tư duy kiểu tự cung tự cấp; kiên quyết đẩy lùi tư duy tiểu nông, làm ăn theo quán tính, tập quán cũ, ngại làm lớn, sợ rủi ro.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng đến thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ công an Cao Bằng. Ghi nhận những kết quả trong xử lý, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, Thủ tướng yêu cầu công an tỉnh Cao Bằng cần có các phương án, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự.

Thủ tướng cũng thăm hỏi, tặng quà bà Lục Thị Đôn, lão thành cách mạng và ông Nông Hồng Quảng, thương binh nặng tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.