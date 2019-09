Thu hồi tiền lắp camera nhà riêng cán bộ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thừa nhận việc lắp camera an ninh nhà riêng lãnh đạo là sai, nên thu hồi số tiền đã chi trả lại cho ngân sách.

Camera an ninh lắp tại nhà riêng cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: Bảo An.

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót này; báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương", thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nêu, chiều 30/9.

Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, việc lắp camera an ninh nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng đắn của tỉnh. Trong đó, việc giám sát khu vực nhà riêng của các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng... Tuy nhiên khi triển khai thực hiện đã sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí thực hiện.

Tỉnh ủy sẽ thu hồi số tiền đã chi lắp đặt camera tại nhà riêng của 12 người là Ủy viên Ban Thường vụ, hơn 880 triệu đồng.

Ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng từ chối bình luận về lý do thu hồi quyết định.

Hồi tháng 4, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum ký quyết định về việc cấp kinh phí lắp camera an ninh nhà riêng các cán bộ trong Ban Thường vụ gần 982 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng.

Việc này được cho là thực hiện theo đề xuất của Công an tỉnh Sóc Trăng, là một phần trong chương trình bảo vệ tổng thể từ trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước... Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, các lãnh đạo được lắp camera là "những người dễ xảy ra các vấn đề đến từ kẻ xấu".

Tuy nhiên, việc dùng tiền ngân sách lắp camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã bị phản ứng từ dư luận.

Ông Chung Thành Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2018 tỉnh thu ngân sách đạt hơn 3.800 tỷ đồng, trong khi chi tới khoảng 9.800 tỷ đồng. "Năm vừa qua, Sóc Trăng nhận gần 6.000 tỷ đồng hỗ trợ từ Trung ương", ông Tâm nói và cho biết, 9 tháng đầu năm nay, tuy thu ngân sách có đạt kế hoạch, nhưng vẫn cần khoản tiền hỗ trợ từ Trung ương bằng năm ngoái.

Hoàng Hạnh