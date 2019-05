Thanh tra Chính phủ sẽ 'làm rõ đúng, sai việc tăng giá điện'

Đầu tuần tới, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra giá điện.

Thủ tướng yêu cầu công khai cách tính giá điện cho toàn dân Video: Thủ tướng yêu cầu công khai cách tính giá điện.

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 4/5, trả lời câu hỏi về việc tăng giá bán lẻ điện bình quân, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương nói quyết định này dựa trên cơ sở quy định hiện hành và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Chia sẻ với suy nghĩ, bức xúc của người tiêu dùng khi nhận hoá đơn tiền điện cao hơn trong bối cảnh khó khăn hiện nay", song ông Hải khẳng định Bộ Công Thương đã đánh giá tác động đầy đủ các mặt trước khi quyết định tăng giá điện.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: Viết Tuân

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong sáng 4/5, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các bộ, ngành đánh giá tác động việc tăng giá điện, và tại đây lãnh đạo Tổng cục thống kê cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 và năm 2019 vẫn đảm bảo, "mức tăng CPI năm 2019 được nhận định dưới 4% như mục tiêu Chính phủ trình Quốc hội, thậm chí ở mức 3,3-3,9%".

Liên quan tới chỉ đạo của Thủ tướng về làm rõ việc tăng giá điện, ông Bùi Ngọc Lam - Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, đầu tuần tới cơ quan này sẽ cùng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra.

"Tinh thần chung là chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo kết luận khách quan và làm rõ đúng, sai trong quyết định tăng giá điện. Cơ quan thanh tra cũng sẽ làm rõ phương pháp tính giá, việc thu tiền điện thời gian qua và công khai", ông Lam khẳng định.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh: Viết Tuân

Trước câu hỏi của VnExpress về căn cứ nào Bộ Công Thương muốn đưa thông tin phương án điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện chưa công bố vào diện "mật", ông Hải cho hay, đây là các phương án giá để tính toán, trình cấp có thẩm quyền trước khi công bố chính thức.

Ông nói, biến động giá xăng dầu và giá điện đều ảnh hưởng tới đời sống người dân, điều hành kinh tế vĩ mô, tác động không nhỏ tới lạm phát. Hơn nữa, theo quy định hiện hành, giá cả một số mặt hàng trọng yếu chưa công bố được phép đóng dấu mật. "Khi chưa công bố là mật, còn sau khi công bố thì giá điện, giá xăng dầu là công khai", ông Hải khẳng định.

Về vụ gian lận thi cử tại ba tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, vừa qua cơ quan chức năng khởi tố 3 vụ án liên quan với 16 bị can, xác định 222 học sinh được sửa điểm. Bộ Công an đã chuyển kết quả đến Bộ Giáo dục & Đào tạo để thực hiện đúng quy định thi cử.

"Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vi phạm của các cá nhân khác nếu có. Với những sai phạm liên quan đến ngành công an, quan điểm chúng tôi là bất cứ ai có sai phạm, nếu đủ căn cứ thì xử lý nghiêm", ông Nam nói.

Báo chí nêu câu hỏi về thông tin Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hà Nội làm sạch sông Tô Lịch. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Lê Công Thành cho hay, mới đây TS. Tadashi Yamamura, chuyên gia Liên hợp quốc về môi trường (người Nhật Bản) đề xuất với lãnh đạo Chính phủ cho thử nghiệm công nghệ xử lý mùi của sông Tô Lịch bằng công nghệ bio-nano, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

"Chúng tôi đã giao các đơn vị theo dõi để đánh giá công nghệ nói trên. Tuy nhiên, ở đây điều quan trọng là làm sao xử lý được nguồn thải, chất ô nhiễm vào các đoạn sông; những biện pháp khác chỉ là nhất thời. Vì vậy cần có giải pháp căn cơ hơn", ông Thành nói.