'Tàu cá phát nổ như bom'

Thanh HóaTiếng nổ lớn vang lên hất văng nhiều người đang đứng trên thân tàu dập lửa, ít nhất 3 nạn nhân đã chết.

Ngày 24/9, bờ đê thôn Đông Thành, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia đông đúc bất thường. Hàng trăm người đứng theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ nổ tàu cá đêm 23/9 và hỗ trợ các gia đình có người chết lo hậu sự. Một chiếc rạp dã chiến được chính quyền địa phương dựng tạm để hỗ trợ đội cứu hộ tìm nạn nhân và xử lý hiện trường.

Nạn nhân Đậu Văn Tám may mắn thoát chết. Ảnh: Lam Sơn.

Theo nhân chứng, gần 20h30 ngày 23/9, tàu khai thác thuỷ sản mang số hiệu TH-91940-TS, công suất 240 CV của gia đình anh Lê Xuân Bình (43 tuổi) neo đậu ở bến thuyền trên cửa sông Lạch Ghép, cách bờ khoảng 30 m thì bất ngờ bốc cháy. Lửa bốc lên từ khoang máy rồi lan khắp thân tàu. Phát hiện vụ việc, người dân và chủ tàu đã hô hoán tiếp cận con tàu, tìm cách chữa cháy.

Khoảng 20 ngư dân đều là đàn ông leo lên tàu múc nước dưới sông lên dập lửa. Bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực khoang lái hất văng nhiều người xuống sông.

Hiện trường vụ nổ tàu cá TH-91940-TS. Ảnh: Lam Sơn.

Ông Nguyễn Văn Dinh (53 tuổi) là một trong số người bị "thổi bay" song may mắn không bị thương. "Tiếng nổ rung chuyển cả một vùng, như bom. Tôi bị hất văng xuống nước", ông Dinh kể, cho hay đã may mắn bơi được vào bờ an toàn. Ông Dinh bảo, thoát chết trong gang tấc do đang ở mũi tàu nên ít bị ảnh hưởng bởi sức ép, còn những người chết và bị thương nặng hầu hết đứng ở khoang lái – trung tâm vụ nổ.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, anh Đậu Văn Tám kể tối qua đang ngồi xem tivi ở nhà thì nghe dân làng hô hoán có tàu cháy. Vội chạy ra, anh thấy con tàu của ông Bình bốc khói nghi ngút nên lao ra dùng gàu múc nước hỗ trợ dập lửa.

"Tôi đập cửa kính mé hông tàu rồi hối hả dội nước, vừa múc được vài gàu thì một tiếng nổ đinh tai vang lên. Tôi bị bắn xa hơn chục mét", anh Tám kể. Ngư dân này sau đó tự bơi vào bờ dù cơ thể đầy thương tích. Anh Tám bảo biết chắc có nhiều người bị thương song không nghĩ vụ nổ đã làm nhiều người làng bỏ mạng như thế.

Bác sĩ Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đêm qua bệnh viện tiếp nhận 6 người bị thương trong vụ nổ tàu cá ở Hải Châu. Hầu hết bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu, lưng, mặt và chân tay song không ai nguy kịch tính mạng, sức khoẻ hồi phục tốt.

Người dân ngóng tin lực lượng cứu hộ tìm nạn nhân mất tích trên bờ đê. Ảnh: Lam Sơn.

Vụ nổ tàu cá ở xã Hải Châu đêm qua khiến 5 người bị thương, 3 người bị văng xuống biển mất tích. Đến 4h 24/9, cảnh sát cứu hộ đã tìm thấy thi thể chủ tàu Lê Xuân Bình (43 tuổi) và anh trai là ông Lê Xuân Hiếu (57 tuổi). Chiều cùng ngày, thi thể anh Đặng Đình Kiên (30 tuổi) cũng được tìm thấy cách vị trí tàu cháy hơn 500m. Con tàu bị thiêu rụi, chìm nghỉm dưới cửa sông.

Nhà chức trách nhận nhận định, nguyên nhân nổ có thể do chủ tàu kéo điện lưới ra nạp ắc quy hoặc rò rỉ khí ga.