'Sẽ công bố danh tính 8 người liên quan vụ án tại Nhật Cường'

Người phát ngôn Bộ Công an nói, "từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án, Bùi Quang Huy không đến trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú".

Tại cuộc họp báo chiều 31/5, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ Nhật Cường.

Theo đó, căn cứ tài liệu thu thập được và cơ sở xác định công ty Nhật Cường có dấu hiệu hoạt động buôn lậu, ngày 9/5 cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khám xét khẩn cấp đồng loạt 9 địa điểm liên quan hoạt động của công ty này; gửi thông báo đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp theo quy định.

"Trong quá trình khám xét, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) không có mặt ở nơi cư trú. Lúc này, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật", ông Quang nói.

Theo ông, quá trình khám xét khẩn cấp Bộ Công an đã thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu nên ngày 14/5, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định kế toán theo quy định pháp luật. Cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy cùng 8 người khác.

Lực lượng chức năng đã thi hành các quyết định trên đối với các bị can; riêng Bùi Quang Huy từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án không đến trình diện dù đã vận động gia đình, cũng không có mặt ở nơi cư trú. Vì vậy, ngày 18/5 cơ quan cảnh sát điểu tra ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy.

"Chúng tôi đang điều tra, làm rõ. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã đăng nội dung kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Những vấn đề nóng, báo chí quan tâm sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra", người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Viết Tuân

Trước đề nghị cung cấp danh tính 8 người đã bị khởi tố, ông Quang cho hay, bản chất của các trường hợp phạm tội khi bị phát hiện luôn "tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để trốn tránh", trong đó có cả việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú như ông chủ Nhật Cường. Thực tế này gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vi phạm của các trường hợp liên quan; đồng thời tập trung lực lượng, biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, đưa về xử lý theo đúng quy định của pháp luật...

"Chúng tôi sẽ công bố danh tính 8 người đã bị khởi tố trong thời điểm thích hợp nhất, để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án", ông nói.

Về thông tin nhiều trường hợp chi hàng trăm triệu đồng để gian lận điểm thi THPT tại Sơn La, ông Lương Tam Quang nói cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án ở Hà Giang, Sơn La và Hoà Bình; đề nghị truy tố các bị can liên quan và đang hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Ông cho hay, cơ quan điều tra đang thu thập và đấu tranh để có thêm tài liệu chứng minh thông tin, lời khai hoạt động đưa - nhận tiền. "Tuy nhiên hiện cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ pháp luật việc này", ông Quang nói và nhấn mạnh, sẽ công khai khi có kết luận.

Ông Bùi Ngọc Lam - Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc cơ quan này chậm ban hành kết luận thanh tra bán đảo Sơn Trà.

Theo ông, bán đảo Sơn Trà có vị trí đặc biệt, gắn với yếu tố an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Đà Nẵng để nghe giải trình các bên và Phó thủ tướng đã có 2 cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan. Hiện Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành kết luận thanh tra và trong thời gian sớm nhất sẽ ban hành, công bố kết luận này.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2019 tăng 0,49% so với tháng 4; CPI bình quân 5 tháng tăng 2,74% so với cùng kỳ và đây là mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế, khách quốc tế đạt gần 7,3 triệu lượt người (cùng kỳ năm trước là 6,7 triệu lượt), tăng 8,8%.

Vốn FDI thực hiện đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt hơn 100 tỷ USD, tăng 6,7%. "Việt Nam đang là điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Võ Hải

Tuy nhiên, ông Dũng cũng chỉ ra những khó khăn của nền kinh tế, như giải ngân vốn đầu tư công chậm; sản xuất nông-lâm nghiệp thủy sản khó khăn và nhất là dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng, tác động lớn tới ngành chăn nuôi; số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản còn lớn.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, giết người man rợ... tạo tâm lý lo ngại trong xã hội.

Theo ông Dũng, Thủ tướng đã chỉ đạo "cương quyết không lùi bước trước những khó khăn, thách thức và biến thách thức trở thành cơ hội; kiên định với kịch bản, mục tiêu tăng trưởng năm 2019".

Về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, người phát ngôn Chính phủ cho hay, Thủ tướng tiếp tục giao Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng với cả hệ thống chính trị, huy động các cơ quan, từng gia đình, từng thôn xóm... vào cuộc dập dịch; xử nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ gia súc làm lây lan dịch bệnh.

