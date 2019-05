Sài Gòn sắp vào mùa mưa

Những ngày tới TP HCM có mưa giông buổi chiều, gia tăng trên diện rộng báo hiệu bước vào mùa mưa.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, nắng nóng tại TP HCM và khu vực Nam bộ chỉ xảy ra cục bộ, nền nhiệt phổ biến 33-35 độ C.

Đài khí tượng thuỷ văn khu vực cho biết, mưa giông đang có xu hướng gia tăng vào chiều tối kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng TP HCM ban ngày có mưa rào và giông. Đây cũng là kiểu thời tiết đặc trưng trong những ngày đầu tháng 5 đánh dấu Nam bộ vào giai đoạn chuyển mùa mưa.

Thời gian qua, TP HCM trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Nền nhiệt cao nhất duy trì ở mức 37-39 độ C. Do bức xạ, đô thị hoá, nhiệt độ ngoài trời cao hơn lều khí tượng 3-4 độ C khiến người dân luôn mệt mỏi vì oi bức.

Đến ngày 27 và 28/4, Sài Gòn và Nam bộ đón liên tiếp mưa "giải nhiệt". Lưu lượng mưa ghi nhận đến 89 mm ở Bình Phước, 86 mm ở Bình Dương còn Cà Mau là 36 mm. Tại TP HCM lưu lượng cao nhất đo được ở huyện Hóc Môn là 44,6 mm.

Nguyên nhân xuất hiện mưa do rãnh thấp xích đạo hoạt động khá mạnh. Ngoài ra, trên cao có áp cao cận nhiệt đới gây nên những nhiễu động, hình thành mây giông gây mưa.

Dự báo sau đợt nghỉ lễ dài ngày, mưa giông gia tăng, thường kèm lốc, gió giật mạnh và sét nên người dân cần đề phòng khi ra đường.

Duy Trần