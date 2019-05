Sài Gòn nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài đường 40 độ C

Do bức xạ nhiệt cộng hưởng đô thị hoá, xe cộ đông, người dân TP HCM luôn thấy nắng nóng gay gắt.

Ngày 16/4, thạc sĩ Lê Đình Quyết (Phó phòng dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết, do vùng áp thấp phía Tây mở rộng trở lại và cao áp cận nhiệt đới bao trùm nên nắng nóng suy giảm trong hôm nay và ngày mai. Nhưng sau đó tình trạng nắng nóng sẽ quay lại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ mạnh hơn.

Nền nhiệt độ cao nhất được dự báo 35-37 độ C, nắng nóng gay gắt nhất diễn ra từ 12h đến 16h mỗi ngày. Dự báo sau ngày 20/4, mưa xuất hiện giúp kéo giảm nền nhiệt độ.

Nhiệt độ đo được cao nhất ở TP HCM chỉ 36 độ C nhưng đây là mức ghi nhận trong lều khí tượng, thực tế nhiệt độ trên đường cao hơn 3-4 độ C do hiện tượng bức xạ nhiệt cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hoá.

Người dân được khuyến cáo khi ra đường nên che chắn để hạn chế tia bức xạ tím - có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc liên tục trong 25 phút. Chỉ số tia UV càng cao gây nguy cơ tổn thương cơ thể càng lớn.

Ông Quyết cũng nhận định mùa mưa năm nay tại Nam Bộ trễ hơn 7-10 ngày so với trung bình nhiều năm, tức phổ biến từ 15/5. Những nơi mưa đến sớm là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh... còn trễ nhất là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long.

Sơn Hoà