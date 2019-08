Rừng thông ở Huế bốc cháy do người dân đốt vàng mã

Người dân ở Huế đi thăm mộ giữa rừng thông, thắp hương và đốt vàng mã khiến lửa bén vào lớp thực bì gây ra vụ cháy.

Khoảng 15h30 ngày 5/8, lửa bất ngờ bốc lên từ rừng thông xóm Kẹm (phường An Tây, TP Huế). Lúc này gió Tây Nam thổi mạnh, lớp thực bì dày khiến đám cháy lan rộng ra xung quanh.

Cảnh sát phun nước dập lửa. Ảnh: Hoàng Phước

Nhà chức trách điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường. Sau hơn hai tiếng dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến 19h30, đám cháy bùng phát trở lại. Cảnh sát chữa cháy tiếp tục đến dập lửa. Một tiếng sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên nhiều diện tích thông hàng chục năm tuổi gần trường bắn của Thành đội Huế đã bị thiêu rụi.

Cảnh sát phòng cháy kéo nước vào làm nguội rừng thông bị cháy. Ảnh: Hoàng Phước

Ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng kiểm lâm TP Huế cho biết, vụ cháy do người dân đi thăm mộ thân nhân giữa rừng thông, đốt hương, vàng mã và không cẩn thận để lửa bén vào lớp thực bì.

"Các lực lượng vẫn đang làm nguội hiện trường. Chúng tôi bố trí người túc trực suốt đêm phòng lửa bùng cháy trở lại. Sáng mai mới có thống kê chính xác về diện tích rừng thông bị cháy" ông Vinh nói.

Từ tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục xảy ra cháy rừng thông và rừng keo tràm do người dân thắp hương trên mộ người thân; riêng phường An Tây (TP Huế) xảy ra hai vụ cháy rừng thông đều do người dân đốt hương và vàng mã.

Võ Thạnh