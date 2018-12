Quảng Ninh thu hơn 10 tỷ đồng phí tham quan Yên Tử trong gần 2 tháng

Tranh cãi việc thu phí ở Yên Tử Video: Minh Cương

Những ngày đầu tháng Giêng âm lịch, nhiều người du xuân, cúng lễ ở Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã phản ứng việc tỉnh này thu phí tham quan, với mức thu 20.000 đồng mỗi trẻ em và 40.000 đồng mỗi người lớn.

Chiều 28/2, ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm người phát ngôn tỉnh này cho biết, việc thu phí, lệ phí này thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và đã được HĐND tỉnh thông qua.

Theo ông Hợp, trước khi thực hiện việc thu phí, TP Uông Bí đã tiến hành các bước tuần tự từ dưới lên theo quy trình, trong đó có việc lấy ý kiến của người dân; qua thực hiện cho thấy hầu hết người dân đồng thuận và giá vé tỉnh đưa ra là hợp lý.

"Từ ngày mùng một Tết đến nay, Yên Tử đã đón 243.000 lượt khách, tổng thu phí trên 10,5 tỷ đồng. Trong số trên 240.000 nghìn lượt khách, tỷ lệ đồng thuận với việc thu phí đạt hơn 95%, chỉ vài trường hợp không đồng thuận”, ông Hợp nói.

Khu vực bán vé tại lối đi bộ ở Yên Tử. Ảnh: Minh Cương

Trái ngược với ý kiến của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiều người đi du xuân, lễ chùa ở Yên Tử cho rằng việc thu phí là không hợp lý, “đi lễ chùa cũng phải nộp phí thì mất hết ý nghĩa”.

Ngoài ra, theo người dân, tại Yên Tử hiện có rất nhiều loại phí sử dụng dịch vụ như vé cáp treo 300.000 đồng/vé khứ hồi, vé đi xe điện 20.000 đồng/vé khứ hồi, vé gửi xe máy 10.000 - 20.000 đồng/buổi tối… như vậy sẽ dẫn tới "phí chồng phí".

Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, "chúng tôi đã nhiều lần góp ý về việc bán vé tham quan Yên Tử, bằng văn bản cũng như nêu ý kiến tại hội nghị, nhưng chính quyền không chấp thuận".

Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, người dân đến Yên Tử thì có đến 90% là đi lễ, chứ không phải tham quan vãn cảnh. Trong khi chính quyền lại ghi trong vé là "tham quan" nên sẽ làm sai lệch mục đích người dân đi lễ. Hơn nữa, căn cứ vào quy định hiện hành, người dân đi lễ được tự do không bị ngăn cản.

Đại đức Thích Đạo Hiển cũng cho biết, việc tôn tạo ở Yên Tử trong nhiều năm qua được Giáo hội kêu gọi đầu tư xã hội hóa, tức là nguồn công đức của nhân dân. Người dân công đức để xây dựng trùng tu vì vậy người dân phải được thừa hưởng khi đến đây.

“Nhiều người không hiểu bảo sao nhà chùa bán vé. Chúng tôi phải giải thích rằng đây là vé tham quan của chính quyền địa phương, được quyết định bởi HĐND tỉnh Quảng Ninh”, Đại đức Thích Đạo Hiển nói.

Nhiều người du xuân, cúng lễ ở Yên Tử đã phản đối việc thu phí. Ảnh: Minh Cương

Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, khoản phí thu được sẽ chi 20% để đảm bảo hoạt động của bộ máy Ban; 80% còn lại nộp ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn lực cho TP Uông Bí đầu tư và quản lý danh thắng Yên Tử như quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm; cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường...

Trước đó ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về quy định thu phí, lệ phí, trong đó có việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, TP Uông Bí, áp dụng từ ngày 1/1.