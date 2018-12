Quản lý cao tốc Long Thành: 'Không thể cấm người dân đốt đồng'

Khói mù mịt cao tốc TP HCM - Long Thành, nhiều ôtô tông liên hoàn

Liên quan việc người dân đốt đồng, khói bay mù mịt vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, tài xế không thể quan sát dẫn đến tai nạn liên hoàn 10 ôtô chiều 3/4, bà Nguyễn Thị Hoài Phương (Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam, VEC E - Đơn vị quản lý tuyến cao tốc này) cho biết, ngay khi phát hiện khói nhân viên tuần tra cao tốc chạy đến xử lý sự cố. Tuy nhiên khi đến hiện trường thì tai nạn liên hoàn đã xảy ra.

"Bình thường, nhân viên chỉ tăng cường tuần tra vì trên cao tốc đã được lắp hệ thống giám sát ITS thông minh. Trường hợp hôm qua, camera vướng cầu Đồng Môn (Đồng Nai) nên không thấy khói bốc lên chi tiết", bà Phương nói.

Nông dân đốt đồng cháy lan vào hành lang an toàn đường cao tốc. Ảnh: Vân Quỳnh.

Theo bà Phương, việc nông dân đốt đồng đã diễn ra từ nhiều năm nay và là công việc truyền thống, không thể cấm. "Chúng tôi chỉ có thể đề nghị chính quyền địa phương nhắc nhở người dân cẩn thận hơn, đừng để cháy lan vào hành lang an toàn của cao tốc. Đây là sự việc không ai mong muốn", bà Phương nói và cho biết gần khu vực xảy ra tai nạn hôm qua người dân vẫn đang đốt rạ, gây khói trên cao tốc.

VEC E sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở bà con cẩn thận khi đốt rạ. Đơn vị sẽ tăng cường công tác tuần tra, giám sát trong mùa khô để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trong khi đó, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai, địa bàn xảy ra tai nạn) đã có văn bản chỉ đạo các xã đặc biệt lưu ý việc đốt cỏ gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và hành lang an toàn cao tốc.

Công an huyện đang phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi trường, Cảnh sát PCCC, các xã Tam An, An Phước và thị trấn Long Thành kiểm tra sự việc và đề xuất hướng xử lý.

Đơn vị quản lý cao tốc Long Thành - Dầu Giây tiếp tục cảnh báo khói trên các bảng điện tử vì người dân hai bên vẫn đang đốt đồng. Ảnh: Vân Quỳnh.

14h30 ngày 3/4, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn gần cầu Đồng Môn (cách Quốc lộ 51 khoảng 2 km) khói dày đặc trên phạm vi cả nghìn m2. Hàng loạt ôtô đang chạy tốc độ khoảng 120 km/h ở cả hai chiều không thể quan sát. Dù họ đã giảm tốc nhưng 10 xe vẫn tông liên hoàn vào nhau khiến 4 người bị thương.

Hữu Công